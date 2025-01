RC Lens – Angers SCO : La bonne opération pour le RCL qui se rapproche de l’Europe

Face à Angers SCO, le RC Lens a su rebondir après une première période laborieuse pour s’imposer 1-0 lors de la 19e journée de Ligue 1. Une victoire méritée qui permet aux Sang et Or de se rapprocher des places européennes.

RC Lens – Angers SCO : Une première mi-temps frustrante pour le RCL

Malgré l’envie affichée par les joueurs du RC Lens, la première période a été marquée par un déchet technique important. Les tentatives de Sotoca, M’Bala Nzola et Angelo Fulgini se sont toutes soldées par des tirs non cadrés. L’animation offensive, pourtant dynamique, a manqué de précision face à une équipe d’Angers perturbée par deux blessures précoces.

Les Lensois ont tout de même eu une opportunité de faire basculer le match en leur faveur sur une main suspecte dans la surface angevine, mais l’arbitre n’a pas bronché. À la pause, les spectateurs du Stade Bollaert-Delelis ont laissé entendre quelques sifflets, reflétant une frustration palpable.

Un changement tactique salvateur pour le RC Lens face à Angers

Au retour des vestiaires, Will Still a ajusté son dispositif en passant à une défense à trois, avec l’entrée de Deiver Machado. Ce choix a rapidement porté ses fruits pour le RC Lens : dès la 50e minute, un centre de Facundo Medina a trouvé Frankowski, qui n’a pas tremblé pour inscrire le seul but du match. Cette transformation tactique a galvanisé les Sang et Or, qui ont pris le contrôle des débats.

Nzola et Frankowski ont multiplié les occasions, obligeant le gardien angevin Yahya Fofana à s’employer pour maintenir son équipe à flot. Malgré une tentative angevine signalée hors-jeu, les Lensois n’ont jamais réellement été inquiétés. En s’imposant face à une équipe d’Angers en pleine forme, forte de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, le RC Lens a démontré sa solidité et sa capacité à réagir.

Avec ces trois points, le Racing reste 7e au classement, mais se rapproche à seulement deux unités de la quatrième place occupée par Lille. Cette victoire, marquée par une seconde mi-temps convaincante, confirme que le RC Lens est prêt à batailler pour une place en Europe.