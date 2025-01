OGC Nice – OM : Roberto De Zerbi surprend avec sa composition officielle face à Nice

L’OGC Nice reçoit l’OM en clôture de la 19e journée de Ligue 1 pour un choc attendu ce dimanche soir à 20h45. Les compositions officielles dévoilées réservent une surprise notable dans le onze marseillais, tandis que Nice s’appuie sur ses cadres pour tenter de briller à domicile.

OGC Nice – OM : Une surprise en défense pour Marseille

Tenu en échec par le RC Strasbourg le week-end dernier, l’Olympique de Marseille va tenter de renouer avec la victoire. Pour aller à l’assaut de l’OGC Nice, Roberto De Zerbi opté pour un choix inattendu avec la titularisation de Lilian Brassier, annoncé sur le départ, en défense centrale, sur l’axe gauche. Déjà aligné face à Strasbourg, l’ancien Brestois est une nouvelle fois préféré à Derek Cornelius.

Pour le reste, Marseille aligne un onze sans grande surprise avec Geronimo Rulli dans les buts, soutenu par une défense comprenant Murillo, Leonardo Balerdi et Lilian Brassier. Le milieu de terrain est composé de Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier et Quentin Merlin, tandis que l’attaque repose sur les talents de Mason Greenwood, Neal Maupay et Adrien Rabiot.

Nice mise sur la stabilité

De son côté, Franck Haise mise sur une composition équilibrée, mêlant expérience et jeunesse. La charnière centrale repose sur l’incontournable Dante, épaulé par Abdelmonem et Ndayishimiye, tandis que Bulka garde les cages. Sur les ailes, Clauss et Abdi auront pour mission de dynamiser les offensives niçoises face à la défense de l’Olympique de Marseille.

Au milieu, Boudaoui et Ndombele forment un duo complémentaire, chargé de récupérer et d’orienter le jeu. En attaque, Nice s’appuie sur Laborde, Guessand et le prometteur Cho pour faire trembler les filets.

La composition officielle de Nice : Bulka – Clauss, Abdelmonem, Ndayishimiye, Dante, Abdi – Ndombele, Boudaoui – Cho, Laborde, Guessand

La composition officielle de Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Brassier – Luis Henrique, Hojbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Maupay, Rabiot