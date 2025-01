Mercato PSG : Luis Campos prépare un joli coup à Chelsea pour l’été prochain

Le PSG planifie déjà l’été prochain alors que le mercato hivernal n’est pas encore terminé. Luis Campos a identifié un jeune joueur de 20 ans de Chelsea prêté au RC Strasbourg pour renforcer le groupe de Luis Enrique.

Mercato PSG : Le Paris SG en pince pour Andrey Santos

Formé au Vasco da Gama, Andrey Santos a attiré l’attention des grandes écuries européennes, comme le PSG, dès son jeune âge. Recruté par Chelsea en janvier 2023, il a été prêté au RC Strasbourg pour gagner en expérience dans un championnat compétitif. Sous les ordres de Liam Rosenior, le jeune milieu a rapidement prouvé sa valeur.

Avec sa vision du jeu, sa capacité à récupérer les ballons et son aisance technique, il est devenu un élément clé dans l’entrejeu strasbourgeois. En 18 matchs cette saison, il compte 7 buts et 1 passe décisive. Ses performances en Ligue 1 n’ont pas laissé indifférents les recruteurs du PSG, qui voient en lui un profil parfait pour renforcer son milieu de terrain tout en s’inscrivant dans la tradition brésilienne du club.

Un défi de taille face à Chelsea pour le Paris SG

Si le PSG rêve de recruter Andrey Santos, la tâche s’annonce compliquée selon PSG Inside Actus. Chelsea, qui a misé sur le talent du jeune Brésilien, le considère comme une pièce maîtresse de son projet à long terme. Le club londonien n’envisage pas un départ définitif et pourrait même proposer une prolongation de contrat pour s’assurer ses services.

De plus, Paris n’est pas seul sur ce dossier. Des clubs comme le FC Barcelone et la Juventus surveillent également de près l’évolution de Santos, ce qui pourrait compliquer les négociations. Pour une fois, Luis Campos et Luis Enrique semblent alignés sur le potentiel de ce joueur. Le PSG serait prêt à faire un effort financier conséquent pour attirer le Brésilien dans ses rangs.

Toutefois, convaincre Chelsea de le céder restera le plus grand obstacle à franchir pour les Parisiens. Avec un projet ambitieux et une vision à long terme, Andrey Santos pourrait bien devenir le nouveau joyau du Parc des Princes, à condition que Paris parvienne à surmonter les nombreux défis de ce dossier.