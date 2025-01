Stade Brestois : Mathias Pereira Lage se projette face au Real Madrid

À peine le match contre le Havre AC terminé que le Stade Brestois tourne déjà son attention vers un rendez-vous historique en Ligue des Champions face au Real Madrid. Interrogé sur cette rencontre épique, le Franco-Portugais de 28 ans, Mathias Pereira Lage s’est dit prêt à relever le défi contre les 15 fois champions de la Coupe aux grandes oreilles.

Mathias Pereira Lage : « On va essayer de faire de notre mieux »

Déjà qualifié pour les barrages des huitièmes de finale, le Stade Brestois a encore une dernière opportunité de se qualifier directement. Une victoire contre le Real Madrid cette semaine permettrait aux Bretons d’écrire une nouvelle page de leur histoire dans une compétition européenne qu’ils découvrent pour la première fois.

Cependant, la tâche s’annonce ardue face à des Madrilènes déterminés et habitués aux grandes performances européennes. Après la victoire face au Havre AC (1-0) ce dimanche, Mathias Pereira Lage a partagé son ressenti sur cette rencontre :

« Quand on parle de Ligue des Champions, on pense forcément au Real Madrid. C’est une équipe capable de tout dans cette compétition, c’est leur terrain de prédilection. Ils ont une âme particulière en Ligue des Champions. Pour nous, c’est une opportunité de nous mesurer à une telle équipe. Nous sommes qualifiés pour les 16e, c’est un bonus, mais c’est une grosse équipe. On va profiter de cet événement et essayer de faire de notre mieux. »

Une polyvalence précieuse pour le Stade Brestois

Cette saison, Mathias Pereira Lage a déjà disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Cependant, sa polyvalence l’amène souvent à évoluer en tant que remplaçant. Capable de jouer à plusieurs postes (milieu offensif, ailier droit ou gauche), il en tire une certaine fierté malgré les inconvénients que cela peut engendrer :

« J’ai une polyvalence qui me permet depuis quelques années de jouer un peu partout. Parfois, c’est un frein, car on est souvent vu comme un « super remplaçant » plutôt que comme un titulaire indiscutable. Mais aujourd’hui, le coach m’a confié qu’il avait besoin de moi au milieu de terrain. »

Pour autant, le joueur ne baisse pas les bras et continue à travailler avec détermination : « C’est à moi d’apprendre et de m’adapter. Je sais que je peux être utile à différents postes. Je joue chaque match avec envie, discipline et rigueur. Mon objectif est de continuer à progresser et de donner le meilleur pour ce maillot. »