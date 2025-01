Mercato Montpellier HSC : Akor Adams quitte le MHSC pour le FC Séville

C’est désormais officiel : Akor Adams n’est plus un joueur du Montpellier HSC. L’attaquant nigérian de 24 ans a quitté les Héraultais pour s’engager avec le FC Séville en Espagne.

Akor Adams à la relance au FC Séville

L’idylle entre le Montpellier HSC et Akor Adams a pris fin en ce début de semaine. Depuis samedi dernier, le joueur de 24 ans a quitté la France pour rejoindre l’Espagne. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on l’apercevait chaleureusement accueilli par les supporters du club andalou. Peu après, l’international nigérian a assisté au match entre le FC Séville et l’Espanyol. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Akor Adams a finalement signé son contrat.

Le club espagnol a officialisé le transfert de l’ex-Montpelliérain dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, précisant les détails suivants : « Le Séville FC et le club français du Montpellier HSC ont trouvé un accord pour l’incorporation d’Akor Jerome Adams dans l’équipe rouge et blanche. Né au Nigeria, plus précisément dans l’État de Benue, le 29 janvier 2000, Adams signe jusqu’en 2029 et portera le numéro 15 laissé libre par Gonzalo Montiel. »

🖊️ Akor Adams, refuerzo para el ataque sevillista. ⚽️🔝



¡Bienvenido, Akor! 🇳🇬#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 27, 2025

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la signature d’Akor Adams a coûté 5,5 millions d’euros au FC Séville. Avec cette somme, le Montpellier HSC espère recruter un nouvel attaquant. En coulisses, plusieurs noms circulent, notamment celui d’Andy Delort, bien que rien ne soit encore concret. Steve Mounié, ainsi que d’autres joueurs, figurent également parmi les cibles potentielles pour pallier le départ d’Akor Adams.