Mercato Montpellier HSC : Akor Adams au FC Séville, c’est presque officiel !

Après plusieurs jours de rumeurs persistantes, Akor Adams s’apprête à quitter le Montpellier HSC pour rejoindre le FC Séville. Aux dernières nouvelles, l’attaquant nigérian de 24 ans est sur le point de finaliser son transfert vers le club andalou. Sa signature officielle pourrait intervenir ce samedi 25 janvier 2025.

Akor Adams, un départ imminent pour le FC Séville

L’aventure entre Akor Adams et le Montpellier HSC touche à sa fin après un an et demi mitigé. Depuis son arrivée à Grammont, l’attaquant a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues. Si sa première saison a été prometteuse, sa deuxième a été décevante. En effet, le joueur n’a pas su répondre aux attentes, affichant une certaine fébrilité devant le but qui a frustré les dirigeants.

Cette saison, Akor Adams n’a marqué que 3 buts en 15 apparitions, alors que le Montpellier HSC lutte pour éviter la relégation en Ligue 1. Face à cette situation, Laurent Nicollin et son équipe ont décidé de le vendre. D’après les informations de Fabrizio Romano, un accord de 5,5 millions d’euros a été conclu avec le FC Séville, un montant non négligeable pour le club héraultais.

✈️🇪🇸 Akor Adams will land in Sevilla on Saturday in order to join the club from Montpellier for €5.5m transfer fee.



Exclusive story, confirmed. ✅🔴⚪️ https://t.co/nvjkIOpQAP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

Une opportunité pour Akor Adams et le MHSC

Le natif de Kogi State est attendu en Andalousie ce samedi pour passer la traditionnelle visite médicale avant de signer officiellement son contrat. Sauf surprise de dernière minute, l’attaquant nigérian devrait devenir un joueur du FC Séville dans la soirée du 25 janvier 2025.

Ce départ représente un soulagement financier pour le Montpellier HSC, qui cherche à combler ses déficits économiques. Par ailleurs, cette transaction pourrait ouvrir la voie à la signature d’Andy Delort, souvent associé à un retour au club ces dernières semaines.

Pour Akor Adams, ce transfert constitue une occasion rêvée de relancer sa carrière. Le FC Séville lui offre l’opportunité de découvrir un championnat de haut niveau, la Liga, où il pourrait obtenir un temps de jeu précieux pour continuer sa progression et écrire un nouveau chapitre de sa trajectoire professionnelle.