ASSE Mercato : Retour inattendu, un joueur prêté s’active pour retrouver Saint-Etienne

Un joueur prêté par l’ASSE pour une saison depuis l’été envisagerait de revenir à Saint-Etienne cet hiver. Il aurait décidé de négocier son départ du club auquel il est pourtant prêté jusqu’à la fin de la saison.

Mercato : Mahmoud Bentayg veut casser son contrat au Zamalek !

L’ASSE ne compte plus sur Mahmoud Bentayg et l’a prêté au Zamalek SC en Égypte juste avant la fin du dernier mercato estival. Son prêt d’un an, allant jusqu’au 30 juin 2025, est assorti d’une option d’achat. Des informations en provenance d’Égypte évoquaient même une possible levée de l’option d’achat avant l’échéance du prêt du défenseur de 25 ans.

Cependant, contrairement aux rumeurs sur l’avenir de l’arrière latéral gauche, Btolat annonce que ce dernier a l’intention de revenir à l’AS Saint-Etienne. La source indique que Mahmoud Bentayg souhaite résilier son prêt pour quitter le Zamalek SC. Il serait, en effet, mécontent de son manque de temps de jeu.

Bentayg de retour à Saint-Etienne avant la fin du mercato ?

Mahmoud Bentayg

Le Marocain s’activerait pour faire part de son envie de départ aux dirigeants du club cairote, selon le site web sportif égypien. Plus précisément, il souhaite leur exprimer sa volonté de rompre son prêt et de quitter l’Égypte le plus tôt possible, avant la fin du mercato hivernal en Europe.

Recruté au Raja Casablanca au Maroc en août 2023, Mahmoud Bentayg ne s’était pas imposé dans l’équipe stéphanoise la saison dernière. Il avait disputé 23 bouts de matchs en Ligue 2 et n’avait été titulaire qu’à deux reprises. Prêté, il reste sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2026.