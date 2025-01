Mercato OM : Pablo Longoria jette l’éponge pour deux attaquants

Les lignes bougent du côté de l’OM. Le président Pablo Longoria a abandonné deux dossiers qu’il voulait conclure lors de ce mercato de janvier.

Mercato : Pablo Longoria renonce à Santiago Gimenez et Brian Brobbey

La dernière semaine du mercato sera très animée du côté de l’Olympique de Marseille, où les dirigeants s’activent pour trouver le successeur d’Elye Wahi. L’attaquant français est parti renforcer les rangs de Francfort et laisse à Marseille un vide qu’il faudra vite combler.

Le président Pablo Longoria et ses équipes travaillent déjà dans ce sens, et plusieurs noms ont circulent à l’OM. Santiago Gimenez de Feyenoord Rotterdam et Brian Brobbey de l’Ajax Amsterdam ont même été présentés comme les cibles prioritaires pour ce poste clé. Leur habileté devant les buts adverses et leur capacité à combiner avec ses coéquipiers correspondrait aux attentes de Roberto De Zerbi.

Mais il semble que la direction de l’OM ait finalement décidé de s’orienter vers d’autres pistes. Selon Florent Germain, les prix demandés pour les deux attaquants étaient jugés trop élevés. Les 25 à 30 millions d’euros générés par le transfert de Wahi ne suffiraient pas à boucler ces dossiers. L’OM aurait ainsi décidé revu ses plans sur ce mercato.

Giovanni Simeone , la nouvelle priorité de l’OM en attaque

C’est dans cette perspective que le nom de Giovanni Simeone revient en force à l’OM. L’attaquant argentin de Naples serait désormais la priorité des dirigeants phocéens. Les négociations avec le club italien auraient déjà débuté. Il reste à savoir ces discussions seront concluantes. Les jours à venir permettront d’en savoir en plus sur celui qui succédera à Elye Wahi.