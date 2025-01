Mercato : La surprise de l’OM pour remplacer Elye Wahi !

Le mercato s’accélère du côté de l’OM. Alors qu’Elye Wahi est en passe de s’engager avec Francfort, un nouveau nom s’ajoute à la liste de ses possibles successeurs à l’Olympique de Marseille.

Mercato : Brian Brobbey visé pour remplacer Elye Wahi à l’OM

Le départ d’Elye Wahi de l’Olympique de Marseille se confirme de plus en plus. Recruté l’été dernier en provenance du RC Lens, le jeune attaquant n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ marseillais et s’apprête à faire ses valises. Un accord a été trouvé avec l’Eintracht Francfort pour son transfert durant ce mercato hivernal

Pour pallier le départ d’Elye Wahi, l’OM explore alors plusieurs pistes en attaque. Les noms de Santiago Giménez, Marcus Rashford, Mathys Tel et Evan Ferguson ont déjà été évoqués. Mais un nouveau nom apparait sur les radars marseillais : Brian Brobbey. L’attaquant néerlandais de l’Ajax Amsterdam intéresserait fortement l’OM, selon RMC Sport.

Malgré une saison mitigée, avec 3 buts en 28 matchs, Brian Brobbey possède un profil intéressant. Son jeu physique et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers pourraient apporter un plus à l’attaque de Roberto De Zerbi. Toutefois, son recrutement ne sera pas une mince affaire.

🚨Brian Brobbey 🇳🇱 de l’Ajax fait également partie de la liste de l'OM !



(RMC) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/2vpLhxOjHz — Infos OM (@InfosOM_) January 21, 2025

Un prix conséquent pour les finances de l’Olympique de Marseille

L’Ajax Amsterdam devrait réclamer un montant important pour laisser partir son joueur, estimé à environ 30 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme conséquente qui pourrait freiner les ambitions d’un OM qui ne souhaite pas trop dépenser cet hiver.

Le club présidé par Pablo Longoria devra donc faire preuve de pragmatisme dans ce dossier et trouver le juste équilibre entre ambition sportive et contraintes financières. La perspective de voir les responsables marseillais se tourner vers des cibles moins onéreuses n’est pas à exclure.