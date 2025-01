Mercato OM : Mehdi Benatia négocie pour un nouvel attaquant

Le mercato de l’OM est loin de s’achever ! Le directeur sportif Mehdi Benatia négocie actuellement pour l’arrivée d’un attaquant de Naples.

Mercato OM : Mehdi Benatia tente de faire venir Giovanni Simeone

La priorité de l’Olympique de Marseille, en cette fin de mercato hivernal, est de trouver un nouvel attaquant afin de compenser le départ d’Elye Wahi. Et si les noms d’Alexander Sorloth pu encore Evan Ferguson ont été évoqué, l’OM a récemment jeté son dévolu sur Giovanni Simeone. Le profil de l’attaquant argentin de Naples est fortement apprécié par les dirigeants de l’OM.

Le directeur sportif Mehdi Benatia et ses équipes ont déjà établi les premiers contacts avec le Napoli en vue de boucler sa signature, indique Foot Mercato. Les discussions porteraient sur un prêt de six mois avec une option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Cette proposition ne déplait pas aux dirigeants napolitains.

Le média en ligne explique que la direction de Naples est ouverte à un départ de Giovanni Simeone. Après le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, le club italien souhaite recruter Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho et aurait besoin de liquidités pour atteindre ces objectifs. Un départ de l’attaquant argentin permettrait de libérer une masse salariale importante et de financer en partie ces arrivées.

Des contacts ont été amorcés avec le Napoli pour un prêt avec option d’achat de Giovanni Simeone (29 ans) 🇦🇷



L’attaquant argentin a inscrit un but et délivré une passe décisive en 19 apparitions en Serie A cette saison. #TeamOM | 🗞️ @footmercato pic.twitter.com/SGvKjUu04z — INFO.OM_13 (@infoom_13) January 28, 2025

Une rude concurrence se met en place autour du dossier

Giovanni Simeone, qui ne parvient pas à s’imposer à Naples, pourrait ainsi relancer sa carrière à l’OM. Connu pour son jeu physique et son sens du but, il apporterait une nouvelle dimension à l’attaque de Roberto De Zerbi. Les négociations se poursuivent en vue de parvenir un accord le plus rapidement possible.

Toutefois, la concurrence est rude. De nombreux clubs européens sont intéressés par le profil de Simeone. Le Torino, Séville, le Genoa, la Lazio et même la Juventus seraient sur les rangs, ce qui risque de complique la tâche aux Phocéens.