Mercato RC Lens : Le RCL prend une décision ferme pour Kevin Danso !

Kevin Danso pourrait quitter le RC Lens dans ces derniers jours du mercato d’hiver. Le club sang et or en a pris conscience et a pris une décision claire pour son défenseur central. Le RCL a en effet fixé son prix pour l’international autrichien.

Mercato RC Lens : Kevin Danso, un pilier du RCL très convoité

Kevin Danso, défenseur autrichien et véritable pilier de la défense du RC Lens, attire de nombreuses convoitises durant ce mercato hivernal. Sa régularité et son retour en forme après un transfert avorté vers l’AS Roma et un problème de santé ont relancé son attractivité sur le marché.

Les intérêts se multiplient pour le joueur de 26 ans qui a son destin en main. Wolverhampton, le Fenerbahçe et dernièrement le Stade Rennais se sont manifestés pour s’attacher ses services au cours de ce mercato d’hiver, mais le RC Lens se montre ferme sur sa position.

L’offre rennaise de 23 millions d’euros a été rapidement refusée par le club artésien. Une décision qui confirme la stratégie des Sang et Or : ne céder leur joueur que pour un montant en adéquation avec leur estimation.

Un prix ferme fixé à 30 millions d’euros pour Danso

Avec une stabilité financière renforcée grâce à la vente de Kodir Khusanov à Manchester City pour 50 millions d’euros, le RC Lens n’est pas dans l’obligation de vendre à tout prix. Selon les informations recueillies par Foot Mercato, la direction lensoise se veut intransigeante pour Kevin Danso.

Elle exige désormais 25 millions d’euros fixes, auxquels s’ajouteraient 5 millions de bonus. Une évaluation jugée à la hauteur du talent et de l’importance de Danso au sein de l’effectif lensois. Cette décision ferme vise également à envoyer un signal clair aux prétendants.

Que ce soit Wolverhampton, Rennes, Stuttgart ou Aston Villa, les clubs intéressés devront s’aligner sur ce montant s’ils souhaitent convaincre Lens de laisser partir son défenseur central.

Une fin de mercato incertaine pour Kevin Danso au RCL

Alors que le marché des transferts entre dans sa dernière semaine, l’avenir de Kevin Danso reste incertain. Si certains clubs pourraient être tentés de revoir leur offre à la hausse, d’autres pourraient reculer face à l’exigence financière du Racing Club de Lens.

Quoi qu’il en soit, le club artésien a su se montrer inflexible tout en plaçant son joueur au centre de son projet sportif. Cette fermeté démontre que le RCL ne compte pas brader ses talents et entend préserver son ambition en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Pour Kevin Danso, le dossier reste ouvert, mais une chose est sûre : son départ ne se fera qu’aux conditions fixées par le club nordiste.