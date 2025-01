Stade Brestois : Éric Roy promet du spectacle face au Real Madrid

Le Stade Brestois s’apprête à vivre une soirée historique ce mercredi face au Real Madrid. Conscient du défi qui attend son équipe, l’entraîneur Éric Roy promet un match spectaculaire aux supporters bretons.

Éric Roy déterminé avant d’affronter le Real Madrid

Sur le papier, le Real Madrid est largement favori face au Stade Brestois. Éric Roy en a pleinement conscience et l’a reconnu en conférence de presse :

« Il est évident que si on regarde les statistiques, le budget, la feuille de match et les objectifs, on peut se dire qu’on n’a aucune chance. Mais en football, ce qui est fantastique, c’est que tu peux être inférieur et gagner des matchs. Cela arrive rarement, mais c’est possible. Il faut s’accrocher à cette idée. »

Malgré cette réalité, l’entraîneur du Stade Brestois refuse de se laisser impressionner par l’ogre madrilène. Il veut voir son équipe jouer sans complexe :

« Il ne faut surtout pas arriver en victime expiatoire. Au contraire, nous devons nous présenter avec l’ambition de faire un véritable match, comme nous avons pu le faire face à Leverkusen et au PSV Eindhoven, des équipes supérieures à la nôtre. Nous donnerons le maximum. Cela ne suffira peut-être pas, mais une chose est sûre : nous n’entrerons pas sur le terrain pour les regarder jouer. C’est l’enjeu principal de cette rencontre. »

𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "Préparer un tel match, c'est fantastique."

𝐌𝐚𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐞́ : "Dans un match, tout est possible !"



La conférence de presse avant la réception du Réal Madrid en intégralité 👇 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 28, 2025

Objectif huitièmes de finale ? Pas une priorité pour Éric Roy

Interrogé sur les chances de qualification du Stade Brestois pour les huitièmes de finale, Éric Roy a tenu à tempérer les attentes, reprenant les propos de Kenny Lala après la défaite contre le Shakhtar Donetsk (1-2) : « Pour être honnête, je ne me suis pas vraiment penché sur la question. J’ai vu à la télévision que nous avions environ 2 ou 3 % de chances de passer (7,3 % selon Opta). Demain, nous ferons de notre mieux et nous verrons bien à la fin. »