Mercredi soir, le Stade Brestois a vu s’éloigner ses chances de qualification directe pour les huitièmes de finale après une défaite (0-2) face au Shakhtar Donetsk. Pourtant, au sein de l’équipe, l’amertume semble absente. Kenny Lala, défenseur des Ty Zefs, l’a affirmé sans détour : il n’accorde aucune importance à l’idée de figurer parmi le top 8.

Kenny Lala : « Nous voulons simplement créer quelque chose de beau »

En Ligue des Champions, le Stade Brestois a déjoué tous les pronostics grâce à des performances surprenantes. En sept matchs, les Ty Zefs affichent un bilan honorable de quatre victoires, un match nul et deux défaites. Avec 13 points au compteur, le club se place en position de barragiste pour les huitièmes de finale. Cependant, les fans espéraient une qualification directe, un rêve désormais compromis après cette défaite face au Shakhtar Donetsk.

Malgré ces attentes déçues, Kenny Lala reste philosophe et rejette toute pression liée aux objectifs ambitieux de certains supporters. Interrogé après le match, il a répondu avec franchise : « Je ne sais pas qui a parlé de top 8. Nous, on a simplement évoqué l’idée de pouvoir, pourquoi pas, créer quelque chose de beau. Personne ne nous voyait dans le top 8, ni même dans le top 24. Si certains nous reprochent de ne pas y être, ce n’est pas notre problème. »

Stade Brestois : Kenny Lala indifférent au top 8 de la Ligue des Champions 3

Un match marqué par des lacunes collectives

Même si Kenny Lala balaie les regrets liés au classement, il reconnaît que le Stade Brestois a manqué de réalisme contre le Shakhtar Donetsk. Il a livré une analyse lucide de la rencontre : « En première mi-temps, ils étaient au-dessus, mais nous avons eu des occasions pour marquer et les mettre en difficulté. Au final, nous n’avons pas réussi. Nous connaissions leurs qualités offensives et savions que tout se jouerait sur des détails. Ils ont su concrétiser leurs opportunités, pas nous. »

En seconde période, malgré des efforts pour revenir au score, l’équipe n’a pas su inverser la tendance : « On a essayé de courir après le score, mais c’était compliqué. Le Shakhtar est une équipe solide et solidaire. Aujourd’hui, ça n’a pas tourné en notre faveur. Ce qui nous a manqué, c’est une présence plus marquée devant le but. Les efforts étaient là, mais ce qui compte, ce sont les cages. »

Une défaite frustrante, mais pas un échec

Kenny Lala ne cache pas sa déception face à cette contre-performance : « En tant que compétiteurs, on est toujours déçus de perdre. Ces deux buts encaissés, ce sont des cadeaux. Collectivement, on aurait pu mieux débuter le match et se montrer plus dangereux. » Malgré ce revers, l’équipe conserve une chance de poursuivre l’aventure européenne grâce à sa position de barragiste. Une opportunité que les joueurs du Stade Brestois comptent saisir pour continuer à faire plaisir aux supporters.