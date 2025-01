Mercato FC Nantes : Le FCN passe à l’attaque pour Kameldeen Sulemena !

Le FC Nantes cible une nouvelle gâchette offensive en Angleterre. Les dirigeants du FCN ont formulé une offre concrète à l’attaquant ghanéen Kameldeen Sulemana.

Mercato FC Nantes : Le FCN lorgne sur Kameldeen Sulemana

La situation du FC Nantes ne s’améliore pas en Ligue 1 et les dirigeants nantais ont décidé d’agir pour se maintenir à la fin de cette campagne. Après avoir maintenu leur confiance en Antoine Kombouaré, les Kita ont donné leur feu vert pour renforcer l’effectif lors de ce mercato d’hiver.

Le FC Nantes a activé alors une piste en Premier League. Selon les informations de Sky Sports, le FCN aurait déjà soumis une première offre à Southampton pour s’attacher les services de l’ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana. Un prêt avec option d’achat aurait été proposé, mais les Saints auraient décliné cette proposition. Loin de se décourager, les Canaris envisagent de revenir à la charge avec une offre plus alléchante.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Southampton, Kamaldeen Sulemana est évalué à 13 millions d’euros par Transfermarkt. La lanterne rouge de Premier League serait plutôt disposée à vendre définitivement l’international ghanéen, âgé de 22 ans. Le FC Nantes devra donc revoir son offre à la hausse s’il souhaite convaincre les dirigeants anglais.

Kamaldeen Sulemana est en difficulté en Angleterre et cherche un nouveau point de chute. Depuis le début de la saison, l’ancien Rennais a fait seulement 13 apparitions avec Southampton et n’a inscrit le moindre but. Malgré ses statistiques moins convaincantes, les dirigeants du FCN veulent l’accueillir et le relancer.