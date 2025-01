Stade Brestois : le XI officiel du SB29 face au Real Madrid !

Dans quelques minutes, le coup d’envoi va être donné au stade de Guingamp pour le duel décisif entre le Stade Brestois et le Real Madrid. En attendant ce moment crucial, Éric Roy vient de dévoiler son onze de départ pour cette rencontre sous haute tension.

Un Stade Brestois en bloc bas

Face à un adversaire aussi redoutable et expérimenté en Ligue des Champions, le Stade Brestois ne compte pas prendre de risques. Éric Roy a ainsi opté pour un schéma défensif en 5-4-1. L’objectif est clair : rester en bloc bas et éviter de courir après la possession contre les Madrilènes.

Les défenseurs et milieux de terrain devront resserrer les lignes pour limiter les espaces et contenir les offensives adverses. Sur le plan offensif, le SB29 devra se montrer extrêmement précis et réaliste pour exploiter les rares failles du Real Madrid. Les hommes d’Éric Roy tenteront de profiter des contres pour surprendre les Espagnols.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪

Voici le 1⃣1⃣ défini par Éric Roy pour débuter ce 8ème et dernier match de la phase de Ligue, face au Real Madrid ! ⚔ #SB29RMA pic.twitter.com/05cgim129q — Stade Brestois 29 (@SB29) January 29, 2025

Le Real Madrid avec un XI légèrement remanié

Côté Real Madrid, Carlo Ancelotti a décidé d’apporter quelques ajustements à son onze de départ. Luka Modric et Brahim Díaz sont titularisés, tandis que Vinícius Júnior commence sur le banc. L’entraîneur italien a choisi un système en 4-4-2, avec Kylian Mbappé et Rodrygo qui alterneront sur les ailes pour dynamiser l’attaque madrilène. Le coup d’envoi de cette affiche entre le Stade Brestois et le Real Madrid est prévu à 20h00 GMT.