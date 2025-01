Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli limogé ? Des noms circulent

Après la nouvelle défaite du Stade Rennais face à Monaco en championnat, Jorge Sampaoli est de plus en plus menacé. La direction du SRFC a lancé le casting pour trouver son éventuel successeur.

Mercato : Le Stade Rennais lance son casting pour remplacer Jorge Sampaoli

Moins de trois mois après son arrivée sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli pourrait déjà faire ses valises. La défaite face à l’AS Monaco (3-2) samedi dernier a renforcé le doute sur l’avenir de l’entraîneur argentin, qui se sent « toujours menacé » à Rennes selon ses propres dires.

Malgré un discours positif affiché, Jorge Sampaoli semble de plus en plus isolé. Les résultats de l’équipe sont catastrophiques. Son équipe occupe actuellement la 16e place de Ligue 1 et est barragiste avant le match décisif contre Strasbourg ce dimanche. Des tensions sont aussi apparues au grand jour, tant avec certains joueurs qu’avec la direction.

RMC Sport indique Jorge Sampaoli a le sentiment de ne pas avoir été entendu sur le recrutement, et la possible arrivée de Lilian Brassier, joueur qu’il n’a pas demandé, en serait un symbole fort. Le retour de prêt de Jérémy Jacquet et les pistes Kevin Danso et Reda Belahyane ne seraient pas non plus de son fait. Tant d’arguments qui poussent l’ancien coach de l’OM vers la sortie. La direction rennaise travaille déjà sur sa succession.

Habib Beye et Pierre Sage sont visés

En cas de départ de Jorge Sampaoli, plusieurs noms circulent pour le remplacer. Habib Beye, qui avait failli être choisi après le départ de Julien Stéphan, est une piste sérieuse. Le média sportif ajoute que Pierre Sage est également suivi par la direction du Stade Rennais. Récemment évincé de l’OL, le technicien de 45 ans est libre de tout contrat. Il pourrait ainsi rebondir dans un autre club de Ligue 1, quelques jours seulement après son départ de Lyon.

🔴 Pierre Sage serait pisté par le Stade Rennais en cas de départ confirmé de Jorge Sampaoli ! 🔄



Le revoir sur les bancs de Ligue 1 pour une nouvelle mission sauvetage, ça peut-être sympa non ? 🤔



(RMC Sport) pic.twitter.com/bnyGxAA6n9 — Footballogue (@Footballogue) January 30, 2025

Quoi qu’il en soit, le SRFC est à un tournant de sa saison. Un départ de Jorge Sampaoli pourrait être un nouveau coup dur. Les dirigeants devront rapidement trouver un nouvel entraîneur capable de redresser la barre et de sortir l’équipe de la zone de relégation.