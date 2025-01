Stade Rennais : Jorge Sampaoli viré du SRFC, annonce imminente !

L’aventure de Jorge Sampaoli au Stade Rennais touche à sa fin. L’entraîneur argentin devrait être remercié dans les prochaines heures, après une série de mauvais résultats et des tensions en interne au SRFC.

Stade Rennais : Un échec cuisant pour Jorge Sampaoli

Arrivé en novembre dernier après l’éviction de Julien Stéphan pour redresser une équipe en difficulté, Jorge Sampaoli n’a jamais réussi à imposer sa vision au Roazhon Park. Sous sa direction, le Stade Rennais a enchaîné les contre-performances, avec sept défaites en dix matchs et une élimination précoce en Coupe de France face à Troyes.

Cette dernière déroute a été la goutte de trop pour les dirigeants bretons, qui ont décidé de tourner la page. Au-delà des résultats décevants, des désaccords profonds existaient entre Sampaoli et la direction rennaise, notamment sur le recrutement.

Selon L’Équipe, le coach argentin et Frédéric Massara, le directeur sportif, ne partageaient pas la même vision du projet. Cette instabilité sportive a également fragilisé le vestiaire, où certains joueurs, à l’image de Seko Fofana, n’ont pas caché leur frustration face aux choix tactiques de leur entraîneur.

#MercatoSRFC



🚨🚨 C'est quasiment terminé pour Jorge #Sampaoli au Stade Rennais. Il pourrait ne pas être présent sur le banc dimanche.



Habib #Beye ou Pierre #Sage sont pressentis pour le remplacer.



🗞 : @lequipe / @sports_ouest pic.twitter.com/9w7kboyDbK — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) January 29, 2025

Le SRFC déjà à la recherche d’un troisième coach cette saison

Avec le départ imminent de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais va devoir nommer son troisième entraîneur de la saison après Julien Stéphan et l’Argentin. Un véritable casse-tête pour la direction, qui doit à la fois redresser l’équipe sportivement et rassurer des supporters de plus en plus mécontents.

Actuellement 16e de Ligue 1, le club breton joue sa survie et ne peut plus se permettre d’erreurs. D’après les dernières informations de L’Equipe mercredi soir, le licenciement de Sampaoli ne serait plus qu’une question d’heures.

Quelques détails administratifs restent à régler, mais le Stade Rennais a déjà acté sa décision. Le club espère rapidement trouver un successeur capable de relancer une équipe en crise et d’éviter une fin de saison catastrophique. Pour le remplacer, les noms de Habib Beye et Pierre Sage sont cités.