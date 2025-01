Mercato ASSE : Déjà la fin pour Yunis Abdelhamid à Saint-Etienne ?

Yunis Abdelhamid, arrivé l’été dernier pour apporter son expérience, pourrait déjà quitter l’ASSE cet hiver. Peu utilisé par Eirik Horneland, le défenseur marocain serait sur les tablettes d’un club de son pays natal.

Un mercato calme mais des départs attendus à l’ASSE

L’ASSE ne s’est pas montrée très active lors de ce mercato hivernal. Jusqu’à présent, seule l’arrivée d’Irvin Cardona a été officialisée, alors que dans le sens des départs, Yanis Lhéry a quitté le club. Mais d’autres mouvements sont attendus dans les prochains jours, comme un possible départ de Yunis Abdelhamid au cœur des rumeurs.

Ayman Aiki est en instance de départ et pourrait être prêté à Bastia, actuel 10e de Ligue 2, afin de gagner du temps de jeu. Jibril Othman, lui, devrait rejoindre la deuxième division belge en prêt du côté du Royal Francs Borains. Ces départs permettront aux jeunes du club de s’aguerrir, tout en allégeant l’effectif des Verts.

Yunis Abdelhamid déjà sur le départ de Saint-Etienne ?

Parmi les joueurs dont l’avenir s’inscrit en pointillés à Saint-Etienne, Yunis Abdelhamid pourrait être le prochain à quitter le Forez. Selon Africa Foot, l’expérimenté défenseur central serait dans le viseur du Wydad Athletic Casablanca, qui aimerait le rapatrier au Maroc. Toutefois, le club casablancais devra agir vite, car le mercato hivernal au Maroc ferme ses portes dès le 31 janvier, soit avant la clôture du marché français fixée au 3 février.

L’ancien capitaine du Stade de Reims était censé apporter de la solidité et de la sérénité à la défense stéphanoise. Mais son passage chez les Verts n’a pas répondu aux attentes. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland à la tête de l’ASSE, Yunis Abdelhamid a perdu sa place de titulaire et ne semble plus entrer dans les plans du coach norvégien.

Un départ inévitable pour l’AS Saint-Etienne ?

Si son expérience et son leadership avaient convaincu le club de le recruter l’été dernier, le défenseur de 36 ans peine à justifier la confiance placée en lui. Ses performances en dents de scie et la volonté de l’AS Saint-Etienne de rajeunir son effectif pourraient précipiter son départ.

La décision appartient désormais au joueur, qui pourrait être tenté par un retour au pays après avoir passé l’essentiel de sa carrière en France. L’ASSE, de son côté, ne devrait pas s’opposer à un transfert qui permettrait d’alléger sa masse salariale. Reste à voir si le Wydad concrétisera son intérêt avant la fin du mercato marocain.