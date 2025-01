Coup dur à l’OM : De Zerbi privé de plusieurs joueurs contre Lyon !

Deux jours avant du choc contre l’OL, une inquiétude secoue l’OM. Roberto De Zerbi a enregistré ce vendredi l’absence de trois joueurs à l’entraînement.

OM : Roberto De Zerbi privé de Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Bamo Méïté

L’Olympico, ce choc tant attendu entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, se profile à l’horizon. Après la victoire spectaculaire de l’OM à Lyon lors du match aller (3-2), les deux équipes se retrouvent ce dimanche soir au Vélodrome. Les enjeux sont élevés pour les deux clubs : l’OM, deuxième, doit confirmer sa place sur le podium, tandis que l’OM, sixième, aspire à se rapprocher des places européennes.

Malheureusement pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais devra composer avec de nombreuses absences pour cette rencontre. Le journaliste Karim Attab assure en effet que Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Bamo Méïté sont tous incertains en raison de blessures. De plus, les départs imminents de Lilian Brassier et Ismaël Koné réduisent encore les options du coach italien.

Amine Gouri lance déjà les hostilités contre l’OL

Ces absences pourraient handicaper l’OM dans sa quête de victoire. Il faudra donc suivre de près la conférence de presse de Roberto De Zerbi pour connaître l’étendue des dégâts et les choix tactiques de l’entraîneur marseillais. Fraîchement arrivé à Marseille, Amine Gouri pourrait faire partie du groupe.

À peine arrivé en Provence pour passer sa visite médicale, l’attaquant algérien a lancé les hostilités. « On va se voir au Vélodrome dès dimanche avec la victoire », a-t-il lancé aux supporters présents pour l’accueillir. Quoi qu’il soit, ce choc OM-OL promet d’être intense. Les supporters phocéens espèrent voir leur équipe prendre les trois points pour consolider leur deuxième place.