OL : Fin du mercato, Textor et Fonseca annoncent la couleur

Nouvel entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca a évoqué la fin du mercato lyonnais. Le président John Textor lui a également emboîté le pas, en donnant davantage d’indications sur les trois derniers jours du mercato.

Mercato : Fonseca espère des opportunités de dernière minute

L’OL a réussi son mercato hivernal dans le sens des départs. Le club a allégé son effectif comme le recommandait la DNCG, afin de réduire la masse salariale. Huit joueurs ont quitté Lyon en ce mois de janvier.

Nommé officiellement entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ce vendredi, Paulo Fonseca s’est livré sur ses attentes en cette fin de mercato

« Si on peut faire quelque chose sur le marché, on verra. Mais la priorité en ce moment est d’améliorer la qualité de notre travail, de notre mentalité. Mais, on sait qu’il peut y avoir des opportunités de dernière minute », a laissé entendre le successeur de Pierre Sage.

John Textor : « On a la possibilité de prendre un joueur en prêt »

John Textor, le président de l’OL, a été lui plus précis : « On a la possibilité de prendre un joueur en prêt avec l’accord de la DNCG. Ainsley Maitland-Niles a désormais un passeport qui permet de libérer une place d’extra-communautaire, ce qui nous donne une opportunité ».

En revanche, le dirigeant américain a fait savoir qu’il n’y aura plus de départ, pendant les jours restant avant la fermeture du marché des transferts. « On n’a pas l’ambition de vendre d’autres joueurs, parce qu’on a réduit la taille de l’équipe comme annoncé, mais pour recruter, il reste peu de temps », a déclaré Textor.