OL : Textor accélère la transformation de l’Olympique Lyonnais, l’équipe dirigeante renforcée

Dans un communiqué officiel, l’OL a annoncé une restructuration de son organigramme sportif. Matthieu Louis-Jean, précédemment responsable de la cellule de recrutement, devient directeur technique, tandis que Jean Sudres prend de nouvelles fonctions au sein du club.

OL : Une nouvelle organisation pour de nouveaux challenges

John Textor poursuit la réorganisation de l’OL. Nommé directeur du recrutement à l’OL à l’été 2023, Matthieu Louis-Jean est désormais le grand patron de la cellule de recrutement entièrement renouvelée. « Il continuera également de s’occuper du recrutement, dont il assurera la cohérence. »

Le club rhodanien précise que la nouvelle équipe travaillera en étroite collaboration avec le président John Textor et Laurent Prud’homme, directeur général de l’Olympique Lyonnais.

La cellule bénéficiera d’un renforcement significatif de ses ressources, tant humaines que matérielles selon les dires du club. »Dans ce rôle majeur, Matthieu Louis-Jean sera le moteur de toutes les initiatives liées à la performance sportive afin de remettre l’excellence au cœur du projet qui doit ramener l’OL vers les sommets » .

Au club depuis 14 ans, Jean Sudres est à son tour nommé Directeur de l’Administration sportive.

Le club compte sur lui pour « consolider l’équipe dirigeante, en garantissant une gestion efficace au sein de l’Olympique Lyonnais ». Matthieu Louis-Jean et Jean Sudres seront épaulés par Michael Gerlinger, dans le cadre de ses fonctions de directeur du football au sein d’Eagle Football.

La nomination de Daniel Congré en tant que coordinateur sportif a été officialisée : « Daniel Congré apportera son expérience de joueur. Il renforcera ainsi notre encadrement technique au sein du staff tout en veillant à la mise en œuvre de la stratégie sportive auprès des joueurs en collaboration avec Pierre Sage ».

L’OL se donne les moyens de retrouver les sommets

« Je suis extrêmement heureux de voir le projet Eagle Football continuer de prendre forme à l’Olympique Lyonnais. Cette nouvelle organisation sportive va nous permettre de regarder l’avenir avec exigence et détermination en nous appuyant sur l’expertise de Matthieu et de Michael assistés par le renfort de Daniel coté terrain et Jean sur tous les aspects administratifs et juridiques. Ensemble, ils auront à cœur de ramener l’OL parmi les plus grands d’Europe », a réagi John Textor, président de l’Olympique Lyonnais.