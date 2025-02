ASSE : Une absence notable et une surprise dans la compo de Saint-Etienne contre le LOSC

L’ASSE affronte le LOSC ce samedi soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Eirik Horneland a convoqué un groupe de 20 joueurs avec la recrue hivernale Irvin Cardona et Yvann Maçon, mais sans Mathieu Cafaro.

ASSE : Plusieurs absents chez les Verts face au LOSC

Après son déplacement à Auxerre la semaine dernière, l’ASSE joue de nouveau à l’extérieur ce samedi (21h05). Les Stéphanois affrontent le LOSC au stade Pierre Mauroy. Pour son cinquième match sur le banc des Verts, Eirik Horneland ne dispose toujours pas de son équipe au complet.

Touché par une grippe, Aïmen Moueffek est toujours absent du groupe. Quant à Ibrahim Sissoko, il purge son cinquième et dernier match de suspension. Anthony Briançon et Thomas Monconduit sont également indisponibles. Il faut ajouter à ces absences les blessés de longue date que sont : Ben Old et Ibrahima Wadji.

Ecarté, Mathieu Cafaro en instance de transfert ?

Outre ces absences pour maladie et blessure, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne a fait un choix fort. Il n’a pas convoqué Mathieu Cafaro. Resté sur le baac contre le FC Nantes et n’ayant joué que 5 minutes face à l’AJ Auxerre, il est d’ailleurs annoncé sur le départ. L’ailier, enfin de contrat en juin, devrait faire l’objet d’un transfert avant la fin du mercato, le 3 février.

Irvin Cardona titulaire d’entrée à Lille

En revanche, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne pourra finalement compter sur Augustine Boakye et Louis Mouton, qu’il avait annoncés incertains en raison de leur retour de maladie. Yvann Maçon fait également son grand retour après deux mois et demi d’absence.

La grande attraction de l’équipe stéphanoise sera sans doute Irvin Cardona, de retour au club. Arrivé en renfort chez les Verts en début de semaine, il devrait être aligné d’entrée de jeu face au LOSC.

La compo probable de l’ASSE contre le LOSC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, M. Nadé, L. Pétrot

Milieu de terrain : B. Bouchouari, P. Ekwah, L. Fomba

Attaquants : Z. Davitashvili, L. Stassin, I. Cardona

Remplaçants : B. Maubleu, Y. Abdelhamid, P. Cornud, Y. Maçon, M. Amougou, I. Miladinovic, L. Mouton, A. Boakye, D. N’Guessan.