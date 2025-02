Foot Mercato : L’OM et le Stade Rennais en lutte pour un crack ghanéen

L’OM envisage de renforcer sa défense après le départ de Lilian Brassier cet hiver, et s’intéresse de près au profil d’Alexander Djiku. Cependant, le Stade Rennais se positionne aussi pour recruter le défenseur ghanéen.

Foot Mercato : L’OM et le Stade Rennais se livrent une bataille pour Alexander Djiku

Le départ de Lilian Brassier de l’OM accentue le besoin de recruter un nouveau défenseur central. Medhi Benatia et Pablo Longoria prospectent en Turquie et auraient jeté leur dévolu sur Alexander Djiku. Ce dernier évolue actuellement à Fenerbahçe et est en pleine forme.

Selon les informations de La Minute OM, l’ancien joueur de Strasbourg est une cible prioritaire pour l’OM. Le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2026 et serait prêt à faire son retour en Ligue 1. Son expérience en France et son statut de titulaire indiscutable à Fenerbahçe (26 matchs joués cette saison) font de lui une recrue potentielle de qualité pour l’Olympique de Marseille.

Les dirigeants de Fenerbahçe seraient ouverts au départ de leur joueur, mais réclameraient au moins 10 millions d’euros. Le club phocéen devra se montrer convaincant pour s’attacher les services de Djiku. Outre le prix de l’international ghanéen, l’OM fait face à une rude concurrence sur ce dossier. Le Stade Rennais est également prêt pour recruter Alexander Djiku.

Selon les informations du média turc Takvim, le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara, et son équipe auraient accéléré les négociations avec les dirigeants turcs ces derniers jours. Le SRFC et Fenerbahçe pourraient même procéder à un échange de joueur.

Fenerbahçe aurait demandé d’inclure le défenseur sénégalais, Mikayil Faye, dans le deal. Les discussions se poursuivent entre les deux parties. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande du défenseur ghanéen est estimée à 8,5 millions d’euros.