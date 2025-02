Mercato Stade de Reims : un jeune buteur autrichien dans le viseur du SDR

Lors de ce mercato, le Stade de Reims fait partie des équipes qui ont réagi sur le marché des transferts, notamment dans le sens des arrivées. Plusieurs joueurs ont déjà été recrutés, mais les recruteurs s’intéressent désormais à un jeune buteur autrichien prometteur : Leon Grgić.

Malgré la présence d’Oumar Diakité, Junya Ito, Keito Nakamura, Marshall Munetsi et bien d’autres, le Stade de Reims estime toujours avoir besoin d’un nouvel atout offensif. À cet effet, le club aurait jeté son dévolu sur Leon Grgić, un attaquant autrichien réactif et redoutable devant le but.

Né à Bruck an der Mur, Grgić évolue actuellement au Sturm Graz, en première division autrichienne. Formé au sein du club, il a progressivement gravi les échelons avant de signer son premier contrat professionnel en juillet 2023.

Doté d’un profil polyvalent, Leon Grgić peut évoluer aussi bien en pointe (numéro 9) que sur le côté droit. Cette saison, il a déjà brillé avec le Sturm Graz en Bundesliga autrichienne, inscrivant trois buts en seulement quatre apparitions (64 minutes jouées en moyenne par match). Toutefois, il a récemment été relégué en équipe réserve, où il joue un rôle clé en tant que capitaine.

