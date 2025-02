OM – OL : La réponse de Luis Henrique à la provocation des Lyonnais

Ce dimanche soir, l’OM s’est impose dans un match fou face à l’OL. Luis Henrique a scellé la victoire des Phocéens et répondu aux provocations adverses.

Luis Henrique assume son geste et recadre Alexandre Lacazette

Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas déçu. Dans une ambiance électrique du Vélodrome, les Phocéens ont arraché la victoire dans les dernières minutes grâce à un but de Luis Henrique (3-2). Un succès qui a mis le feu au stade et alimenté les tensions entre les deux équipes.

La célébration de l’attaquant brésilien a particulièrement marqué les esprits. En réponse à la provocation d’Alexandre Lacazette, qui avait mimé un grand froid après son égalisation, Luis Henrique a effectué un geste de coupe-gorge à plusieurs reprises. Un acte fort qui en dit long sur la rivalité entre les deux joueurs et les deux clubs.

« Ici, ils doivent nous respecter. On est à la maison », a lancé le buteur marseillais en zone mixte, assumant pleinement son geste. « Concernant mon but, le coach me demande de me positionner au deuxième poteau. C’est la passe de Pol Lirola qui fait la différence », a-t-il ajouté, analysant froidement son action.

OM – OL : Une soirée mémorable au Vélodrome

Au-delà du résultat, c’est l’intensité et la ferveur des supporters de l’OM qui ont marqué cet Olympico. « Gagner un match comme ça, face à un rival, c’est incroyable. L’ambiance était magique ce soir », a souligné Luis Henrique. Un sentiment partagé par ses coéquipiers, qui ont renoué avec la victoire après la défaite à Nice (2-0) la semaine passée.

Avec ce succès à domicile, l’OM conforte sa deuxième place au classement et prouve une nouvelle fois qu’il est une force à ne pas sous-estimer en Ligue 1. L’Olympico aura une fois de plus tenu toutes ses promesses, offrant aux supporters un spectacle inoubliable et des émotions fortes.