OM : Après la défaite à Nice, De Zerbi fait une annonce sur son avenir

Roberto De Zerbi a une nouvelle fois exprimé sa passion pour l’OM. Après la défaite à Nice, l’entraîneur italien a réitéré son attachement à l’Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi, un amour inconditionnel pour l’OM

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais grâce à son style de jeu offensif et à sa passion pour le football. L’Italien avait d’ailleurs expliqué lors de son arrivée que son choix s’était porté sur l’OM par amour du club. Malgré les récentes difficultés rencontrées par l’équipe, le technicien italien se projette sur le long terme à la tête de l’OM.

Interrogé sur son avenir après la défaite à Nice (2-0), Roberto De Zerbi a été clair : « Je me sens très bien à Marseille et j’aimerais y rester longtemps ». Le technicien semble avoir trouvé à Marseille un projet sportif qui lui convient parfaitement. Son attachement au club et sa détermination à réussir sont des atouts majeurs pour l’OM, qui traverse une mauvaise actuellement.

Il reste optimiste pour la suite de la saison

Eliminés en Coupe de France aux tirs au but par Lille et tenu en échec à domicile face au RC Strasbourg (1-1), l’OM s’est incliné à Nice (2-0) ce dimanche soir. Une « défaite logique » selon Roberto De Zerbi.

Toutefois, l’entraîneur italien reste confiant en l’avenir et estime que ses joueurs ont les qualités nécessaires pour retrouver la victoire. « Cette défaite peut nous servir, comme face à Auxerre. Je reste optimiste pour la suite », a-t-il assuré. Le prochain match de l’OM, face à Lyon, s’annonce déjà comme un tournant dans la saison. Un choc qui pourrait relancer les Olympiens dans la course au titre.