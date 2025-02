Coup de tonnerre au PSG : Neymar Jr bientôt de retour au Paris SG ? Un indice tombe

Laissé libre par Al-Hilal cet hiver, Neymar a fait son grand retour à Santos, le club de ses débuts. Mais la star brésilienne de 32 ans a déjà relancé les spéculations concernant le PSG. Explications.

Mercato : Neymar à Santos pour préparer son retour au PSG ?

Après avoir brillé en Europe sous les couleurs du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain durant une dizaine d’années et une expérience en demi-teinte à Al-Hilal en Arabie Saoudite, Neymar a fait son grand retour dans son club formateur, Santos FC, avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau en vue de la Copa América 2024.

Lors de son premier passage à Santos (2009-2013), Neymar portait le numéro 11, avant de s’envoler pour l’Europe, où il aura passé quatre ans en Espagne et six en France sous les couleurs du Paris SG. Le club brésilien a annoncé l’arrivée de son nouveau numéro 10, le mythique numéro de la légende Pélé, avec le hashtag #ThePrinceIsBack, un transfert chargé d’émotion pour l’enfant prodige.

Mais à peine de retour au Brésil, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé enflamme déjà la toile sur un possible acte 2 avec le PSG. En effet, Neymar a posé un geste qui n’a pas échappé aux observateurs. Alors qu’il s’était désabonné de tous les comptes du club de Nasser Al-Khelaïfi suite à son transfert à Al-Hilal, le natif de Mogi das Cruzes a récemment réactivé son abonnement au compte Instagram du PSG.

Simple clin d’œil ou signe précurseur d’un retour en Ligue 1 dans six mois ? L’éventualité d’un dernier défi à Paris, où il a laissé un goût d’inachevé, reste plausible, surtout si Neymar parvient à retrouver son meilleur niveau et à briller sous le maillot de Santos. Et si les hautes autorités parisiennes sont d’accord pour lui donner une seconde chance. Affaire à suivre dans six mois.