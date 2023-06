Poussé vers la sortie, Neymar Jr pourrait être le prochain à quitter le PSG après Lionel Messi et Sergio Ramos. Un grand club européen serait très intéressé.

Malgré un long contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Neymar Jr n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Après le rassemblement des Ulras devant son domicile pour lui demander de partir, l’attaquant de 31 ans ne veut plus poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. De son côté, Luis Campos chercherait aussi à se débarrasser de la star brésilienne cet été et Manchester United serait très chaud à l’idée de l'accueillir cet été. Le club anglais serait même prêt à sortir le chéquier pour s’offrir les services du numéro 10 parisien.

Mercato PSG : Neymar en route pour Manchester United ?

Sur les ondes de la Cadena Ser, l'ancien joueur du Real Madrid Predrag Mijatovic a assuré ces dernières heures que les Saoudiens espèrent également attirer Neymar en même temps que Lionel Messi et Karim Benzema, après avoir mis le grappin sur Cristiano Ronaldo l’hiver passé. « Je sais que le gouvernement saoudien a quatre joueurs en tête, quatre étoiles : Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar et Benzema. C'est leur stratégie et leur objectif de promouvoir leur football avec de tels ambassadeurs », a assuré l’ancien international yougoslave.

Seulement, Neymar a plutôt pour objectif de poursuivre sa carrière dans un grand club européen et Manchester United pourrait être sa prochaine destination. En effet, d’après les informations de SPORT, les dirigeants mancuniens seraient en train de préparer une grosse offre pour le partenaire de Kylian Mbappé. À Old Trafford, Neymar serait perçu comme le partenaire idéal de Marcus Rashford en attaque.

Le manager hollandais de United, Erik ten Hag, apprécierait les qualités du Brésilien, et serait même confiant quant à la perspective de le voir retrouver son meilleur niveau du côté de la Premier League. En cas d’arrivée, Neymar se verrait attribuer le fameux numéro 7 laissé libre par Cristiano Ronaldo en janvier dernier.