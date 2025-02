Mercato PSG : Presnel Kimpembe claque la porte, son choix audacieux pour son avenir

Pourtant ignoré par Luis Enrique depuis son retour de blessure, qui l’a maintenu loin des terrains depuis février 2023, Presnel Kimpembe a fait un choix audacieux concernant son avenir avec le PSG. Explications.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe claque la porte à un grand club

Revenu de blessure après une longue période d’indisponibilité, Presnel Kimpembe peine à retrouver du temps de jeu. Luis Enrique, soucieux de ne pas précipiter son retour dans le onze de départ, préfère ne pas prendre de risques, d’autant plus que des défenseurs centraux comme Marquinhos, Lucas Hernandez, William Pacho et Lucas Beraldo s’imposent actuellement comme des titulaires indiscutables.

Un prêt de six mois dans un autre club aurait donc permis à l’international français de retrouver du temps de jeu et du rythme durant les six mois à venir. Mais contre toute attente, Presnel Kimpembe a dit non à un grand club européen lors de la dernière journée du mercato hivernal.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, « en ces derniers jours du mercato, le Séville FC a approché le PSG pour un prêt de six mois. Si le club de la capitale était ouvert à un départ cet hiver, quitte à prendre en charge une grosse partie du salaire, le champion du monde 2018 a rejeté l’offre sévillane. » Sous contrat jusqu’en juin 2026, le vice-capitaine des Rouge et Bleu n’entend pas renoncer aussi facilement.

Presnel Kimpembe prêt à se battre jusqu’au bout !

Présent aux entraînements collectifs du PSG depuis plusieurs mois et convoqué systématiquement ces dernières semaines par Luis Enrique, le défenseur de 29 ans n’a pas encore retrouvé le chemin des terrains, pratiquement deux ans après son dernier match avec l’équipe parisienne. Le journal Le Parisien rapporte toutefois que Presnel Kimpembe n’a rien perdu de sa hargne et de ce mental inébranlable qui font notamment sa force.

Mais bien qu’il ait cravaché sans relâche pour se remettre à flot, il n’est pas apte, après presque deux ans sans jouer, à être titulaire, constate le quotidien francilien. En refusant donc l’opportunité de relancer sa carrière au FC Séville, le natif de Beaumont-sur-Oise démontre sa détermination à s’imposer de nouveau au PSG.

Pour autant, la tâche s’annonce ardue face à des coéquipiers en pleine forme et parfaitement intégrés au schéma tactique de Luis Enrique. Qu’à cela ne tienne, « Kimpembe est toujours persuadé de pouvoir revenir dans le onze du PSG si tant est qu’on lui donne sa chance, et ce, malgré la concurrence qui y règne », indique Foot Mercato.

Le choix de rester à Paris pourrait être un tournant dans sa carrière : soit il parvient à convaincre son entraîneur, soit il risque de voir sa situation stagner jusqu’à la fin de la saison. Surtout que Le Parisien a récemment révélé que la direction du Paris Saint-Germain a déjà acté son départ en fin de saison. La recherche d’un nouveau défenseur central de calibre mondial érigée en priorité pour le mercato de l’été 2025 démontre bien la volonté du PSG de tourner la page Kimpembe.