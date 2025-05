PSG – Inter Milan: Simone Inzaghi répond cash à Luis Enrique

Après son homologue du PSG, Luis Enrique, l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, s’est exprimé sur la finale de la Ligue des Champions qui va opposer les deux équipes le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich.

PSG – Inter Milan : L’énorme sentiment de revanche de Simone Inzaghi

Interrogé par PSG TV, Luis Enrique a très clairement avoué que le Paris Saint-Germain entend achever sa belle saison de la plus belle des manières en remportant la Ligue des Champions après son sacre en Ligue 1 et en Coupe de France.

« Il ne reste plus qu’un match. Il n’y a plus que deux équipes en Ligue des Champions : l’Inter et nous. L’Inter est une équipe plus expérimentée que nous. Il ne fait aucun doute qu’elle mérite d’être finaliste de la Ligue des champions et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Mais nous devons terminer le travail, car notre objectif est d’entrer dans l’histoire », a notamment déclaré Luis Enrique, lundi.

De son côté, Simone Inzaghi ne compte pas rater cette occasion de laver l’affront de mai 2023 lors de la finale perdue face à Manchester City.

« Nous nous souvenons de cette finale comme si c’était hier. Nous avions fait jeu égal avec une très forte équipe de Manchester City. À tout prendre, nous méritions probablement au moins d’aller en prolongation. Cette expérience a été importante, notre performance dans un match d’un tel niveau nous a beaucoup appris sur nos capacités », a confié le technicien italien Simone Inzaghi en conférence de presse.

Revanchards, les Nerazzurri sont donc prêts à « souffrir » face aux hommes de Luis Enrique. « Nous avons un grand match qui arrive. Ce groupe m’a toujours enthousiasmé et je pense qu’il le fera encore cette fois (…) Nous allons aborder cette finale du mieux possible (…) Pour écrire l’histoire, nous devrons gagner samedi à Munich.

Nous jouerons la tête haute et le torse bombé (…) Nous avons atteint un grand objectif, mais nous savons qu’il manque la dernière étape pour concrétiser un rêve et entrer dans l’histoire », a ajouté Simone Inzaghi. Ousmane Dembélé et ses partenaires sont donc prévenus : l’Inter Milan vendra très cher sa peau samedi prochain à Munich.