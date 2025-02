ASSE Mercato : Un joueur part, son message d’adieu poignant à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE a été très active dans les derniers instants précédant la clôture du mercato hivernal. Trois joueurs ont quitté le club stéphanois dans la précipitation. L’un d’eux a laissé un message d’adieu plein d’émotions aux Verts.

Mercato : Cafaro, Monconduit et Amougou ont quitté l’ASSE

L’ASSE a transféré trois joueurs avant la fermeture du marché des transferts d’hiver, mercredi soir. Mathieu Cafaro (27 ans) a été transféré au Paris FC en Ligue 2, mercredi soir. Quant à Thomas Monconduit (34 ans), il s’est engagé avec Amiens SC, grâce à un accord conclu entre l’AS Saint-Etienne et le club picard, qui évolue également en Ligue 2.

Ce mardi, les Verts ont confirmé le transfert de Mathis Amougou à Chelsea dans un communiqué officiel. Le site spécialisé, Transfermarkt, croit savoir que le milieu de terrain de 18 ans a signé chez les Blues contre un chèque de 15 millions d’euros hors bonus.

L’adieu émouvant de Mathieu Cafaro à l’AS Saint-Etienne !

Parti de l’ASSE où il a passé deux ans et demi, et contribué au retour du club stéphanois en Ligue 1 la saison dernière, Mathieu Cafaro a fait ses adieux émus aux Verts et à leurs formidables supporters.

Gautier Larsonneur et Mathieu Cafaro

« Peuple Vert, un grand merci pour votre soutien pendant ces trois saisons passées sous ce mythique maillot. Du Chaudron, cet endroit exceptionnel, et partout en France, cet amour est merveilleux. Je remercie également tous mes coéquipiers, les différents staffs ainsi que tout le personnel administratif. J’étais venu pour un objectif, apporter ma pierre à l’édifice pour que le club retrouve l’élite. Je pars avec un sentiment de fierté en ayant réussi le pari. Je garderai des souvenirs à vie, notamment ceux de l’accession. Merci Peuple Vert« , a-t-il écrit sur son compte Instagram.