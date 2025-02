OGC Nice – RC Lens : Le RCL indigné par les restrictions imposées à ses supporters

Le RC Lens a exprimé son incompréhension et son indignation face aux restrictions imposées à ses supporters pour le déplacement à Nice, prévu ce samedi 8 février. Une décision de la préfecture des Alpes-Maritimes qui réduit drastiquement le nombre de places allouées, soulevant une nouvelle fois la question du traitement des supporters en Ligue 1.

OGC Nice – RC Lens : Une limitation incompréhensible pour le RCL

Le RC Lens a vivement réagi après l’annonce de la préfecture des Alpes-Maritimes de limiter à 250 le nombre de supporters Sang et Or autorisés à assister à la rencontre face à l’OGC Nice, alors que le parcage visiteurs de l’Allianz Riviera peut en accueillir 1 000. Cette restriction intervient alors que 366 supporters lensois s’étaient inscrits via les sections officielles du club pour effectuer ce déplacement de plus de 1 100 kilomètres.

Le club dénonce une décision unilatérale « motivée par un impérieux principe sécuritaire, au regard des forces mobiles disponibles dans le département ce week-end. Il a été indiqué au club qu’elle pourrait toutefois évoluer d’ici jeudi soir, soit deux jours avant la rencontre, pour finalement permettre le déplacement des 366 supporters artésiens ».

Le RCL victime d’un deux poids, deux mesures ?

Dans son communiqué, le RC Lens pointe également une incohérence flagrante : alors que l’Allianz Riviera a accueilli 800 supporters norvégiens sans restriction en coupe d’Europe, le club se voit imposer des règles drastiques en championnat. Cette situation soulève une question de fond sur la gestion des supporters adverses en Ligue 1 et l’incapacité de certaines villes à garantir un accueil sécurisé, malgré leur envergure.

Le Racing Club de Lens de Will Still s’inquiète qu’une ville comme Nice, cinquième agglomération de France, » ne puisse pas accueillir une simple rencontre de championnat de Ligue 1 Mc Donald’s. Il fustige enfin le comportement des autorités qui considèrent qu’un déplacement de plus de deux milliers de kilomètres (aller/retour) puisse s’organiser en dernière minute « . Une contrainte que le club artésien considère comme un manque de respect pour ses supporters.

Des calendriers flous qui pénalisent les supporters

Au-delà de cette affaire spécifique, le RC Lens en profite pour remettre sur la table un problème récurrent : le manque de visibilité sur la programmation des matchs. Alors que d’autres championnats européens fixent leur calendrier des semaines à l’avance, la Ligue 1 continue d’annoncer les dates définitives parfois seulement 15 jours avant les rencontres.

Cette situation complique l’organisation des déplacements et pénalise directement les supporters qui doivent réserver leurs trajets et hébergements dans un contexte d’incertitude. Face à cette problématique, le club appelle les autres équipes et les instances du football français à se mobiliser pour obtenir une meilleure planification des rencontres.

En somme, cette restriction imposée aux supporters lensois illustre un malaise plus profond dans la gestion du supportérisme en France. Le RC Lens ne compte pas rester silencieux face à ces décisions arbitraires et entend bien continuer à défendre ses fidèles supporters.