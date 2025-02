Mercato RC Lens : Will Still proche de perdre deux nouveaux joueurs ?

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, continue de remodeler son effectif. Malgré la fermeture du mercato hivernal en France, deux nouveaux départs se profilent au sein de son groupe.

Mercato RC Lens : Will Still pourrait se séparer de David Pereira Da Costa

Après un mercato hivernal marqué par de belles ventes, le RC Lens de Will Still pourrait connaître de nouvelles pertes. Alors que Brice Samba, Kevin Danso et Abdukodir Khusanov ont déjà quitté le club lors de cette fenêtre de transfert, c’est au tour de David Pereira Da Costa de se rapprocher de la sortie.

Peu utilisé cette saison, avec trois titularisations seulement en Ligue 1, le milieu offensif portugais ne rentre pas vraiment dans les plans de Will Still. Selon plusieurs médias américains, le Portland Timbers est toujours sur les traces du joueur de 24 ans. Un transfert estimé à 7 millions d’euros pourrait être finalisé dans les prochains jours, le mercato étant toujours ouvert en MLS.

Jonathan Gradit finalement vers la Turquie ?

Parallèlement, l’avenir de Jonathan Gradit au RC Lens est également incertain. Très courtisé ces dernières semaines, notamment par le Stade Rennais et le Real Betis, le défenseur central pourrait lui aussi quitter les Sang et Or. Le Besiktas tenterait de l’attirer en Turquie, où le mercato ferme ses portes le 11 février prochain.

Le RCL, qui ne souhaite pas se retrouver démuni dans l’axe de sa défense, se retrouve face à un dilemme. Va-t-il accepter de céder Jonathan Gradit après les départs de Danso et Khusanov ? La réponse devrait tomber dans les prochains jours. Le club entraîné par Will Still pourrait encore renforcer ses finances en cas de départ de Pereira da Costa et/ou de Gradit.