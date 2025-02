Montpellier HSC : Lionel Charbonnier critique l’attitude des Héraultais après la défaite contre Lens

Le week-end dernier, le Montpellier HSC s’est incliné (0-2) face au RC Lens lors de la 20e journée de Ligue 1. Présent sur le plateau de l’émission After Foot de RMC Sport, Lionel Charbonnier a exprimé son agacement face à l’attitude des Héraultais, qu’il a jugée trop fébrile.

Lionel Charbonnier : « Montpellier a montré un autre visage »

Habitué à être une équipe solide à domicile, notamment au stade de la Mosson, Montpellier n’a pas réussi à imposer son jeu face au RC Lens. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont manqué d’agressivité et de détermination, laissant les Lensois dicter le rythme du match.

Sur le plan offensif comme défensif, le MHSC a affiché des signes de fébrilité, un constat qui n’a pas échappé à Lionel Charbonnier. L’ancien gardien n’a pas mâché ses mots pour dénoncer cette attitude :

Photo : Des supporters de l’OM

« Montpellier a montré un autre visage. Il y avait bien moins d’étincelles. (…) Même si c’était à la trente-quatrième seconde, je me souviens du match contre Monaco où tout ne se passait pas trop mal pour les Montpelliérains et où ils avaient pris un but à la trentième minute environ. Ils n’avaient pas accepté ce but-là. Les mentalités avaient changé, les joueurs s’étaient révoltés. Là, je ne l’ai pas vu. »

Avec les récentes signatures de Andy Delort, Bamo Meïté et Nicolas Pays, le MHSC dispose désormais de renforts pour redresser la barre. Il est impératif que les joueurs affichent plus de combativité dans les prochaines rencontres afin d’atteindre leur objectif principal : le maintien en Ligue 1.