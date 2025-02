PSG : La révolution tactique de Luis Enrique qui a métamorphosé Ousmane Dembélé

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé traverse une période de grâce sous les couleurs du PSG. Auteur de 8 buts lors des 4 derniers matchs, l’ailier français affiche une efficacité offensive nouvelle. Ce changement radical est le fruit d’une révolution tactique initiée par Luis Enrique.

PSG : Ousmane Dembélé en faux 9, le pari gagnant de Luis Enrique

Jusqu’alors utilisé comme ailier droit, un poste où il excellait par sa vitesse et sa capacité à éliminer, Ousmane Dembélé souffrait néanmoins d’un manque de réalisme devant le but. Son irrégularité à la finition faisait partie des principales critiques à son égard. Mais Luis Enrique a surpris tout le monde en le repositionnant en faux numéro 9.

Ce choix audacieux s’est révélé payant selon Sport. Placé dans une position plus axiale, Dembélé profite désormais d’une plus grande liberté de mouvement et d’une proximité accrue avec la surface adverse. Résultat : une avalanche de buts et un joueur métamorphosé.

Une finition enfin au rendez-vous pour Ousmane Dembélé

Ce repositionnement a permis à Ousmane Dembélé d’améliorer considérablement son efficacité. En réduisant ses dribbles inutiles et en se concentrant davantage sur la dernière passe et la frappe, il a gagné en lucidité devant le but. Son entente avec Kang-in Lee et Fabian Ruiz au milieu facilite également ses appels en profondeur, ce qui lui offre des occasions plus nettes.

De plus, avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur les ailes, Dembélé bénéficie d’un soutien constant et d’une complémentarité parfaite. Ces ajustements ont permis au PSG de former un trio offensif explosif, capable de déstabiliser n’importe quelle défense.

Un Paris SG plus imprévisible offensivement

Au-delà de la réussite individuelle de Dembélé, cette modification tactique a redonné au Paris Saint-Germain une dynamique offensive plus fluide et imprévisible. En utilisant un faux 9 au lieu d’un attaquant de pointe traditionnel, Luis Enrique a renforcé la mobilité et la créativité de son attaque.

Ce PSG version 2025, porté par un Ousmane Dembélé en feu, semble plus dangereux que jamais. Et si ce repositionnement marquait un tournant décisif dans la carrière du Français ?