PSG : Ousmane Dembélé, une semaine exceptionnelle pour l’histoire

Ousmane Dembélé a vécu une semaine exceptionnelle sous les couleurs du PSG. Auteur de deux triplés consécutifs face à Stuttgart en Ligue des champions (4-1) et à Brest en Ligue 1 (5-2), l’international français entre dans l’histoire du club parisien avec des performances remarquables, à la fois décisives et spectaculaires.

Deux triplés consécutifs pour Ousmane Dembélé : un exploit inédit au PSG

En l’espace de quelques jours, Ousmane Dembélé a marqué de son empreinte l’histoire du Paris Saint-Germain. Déjà étincelant face à Stuttgart en Ligue des champions, où il s’est offert un triplé de grande classe, l’attaquant français a récidivé en Ligue 1 contre Brest. Cette saison, il en est à 18 buts inscrits et 5 passes décisives en 26 matchs

Jamais un joueur du PSG n’avait réussi l’exploit d’enchaîner deux triplés lors de matchs officiels consécutifs. Face au Stade Brestois, Dembélé a rapidement ouvert le score, et démontre son sens du placement et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces.

2 – Ousmane Dembélé est le 1er joueur de l'histoire du Paris SG à enchaîner 2 triplés en match officiel. Rolex. pic.twitter.com/Z6mFWblocR — OptaJean (@OptaJean) February 1, 2025

Il a ensuite inscrit son doublé à la 29e minute, avant de parachever son chef-d’œuvre d’un but tout en finesse à la 69e. Son sens de l’anticipation, sa vitesse d’exécution et sa finesse technique ont fait des ravages dans la défense adverse.

Un repositionnement gagnant dans l’axe pour Dembélé

Si Ousmane Dembélé brille autant, c’est aussi grâce au repositionnement tactique opéré par Luis Enrique. Loin de son rôle habituel d’ailier collé à la ligne, l’international français évolue désormais dans un rôle plus axial, presque en faux numéro 9. Cette position lui permet d’être plus proche du but et de réduire les distances à parcourir pour marquer.

Interrogé après le match, Dembélé a souligné l’impact de ce changement : « En jouant dans l’axe, je suis plus proche du but. Avant, en tant qu’ailier, il fallait dribbler trois ou quatre joueurs pour marquer. Là, il suffit d’un bon appel et d’une passe bien dosée », a-t-il confié. Cette adaptation tactique se révèle payante avec déjà 19 buts inscrits cette saison, son meilleur total en carrière.

Un Ousmane Dembélé au sommet de sa forme avec le Paris SG

Au-delà des statistiques, c’est l’influence de Ousmane Dembélé sur le jeu parisien qui impressionne. Son altruisme, sa capacité à participer au repli défensif et sa vision du jeu font de lui un élément clé du collectif de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol n’a d’ailleurs pas tari d’éloges : « Ousmane peut devenir le joueur qu’il souhaite. Il est intelligent, décisif et capable de marquer dans toutes les positions. »

Avec 11 buts en 6 matchs, le Français est le meilleur buteur d’Europe en 2025. Avec une telle dynamique, Ousmane Dembélé semble prêt à porter le Paris Saint-Germain vers de nouveaux sommets cette saison. Sa progression fulgurante laisse entrevoir de belles perspectives pour la suite, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.