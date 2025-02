Coupe de France : Le PSG s’offre Le Mans sans forcer !

Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant Le Mans (2-0) sans véritablement trembler. Désiré Doué et Bradley Barcola ont été les buteurs d’un match maîtrisé, marqué également par le retour de Presnel Kimpembe.

Le Mans – PSG : Un Paris SG remanié mais appliqué

Après une prestation mitigée face à Espaly au tour précédent, le PSG se rendait au Mans mardi soir avec une équipe largement remaniée. Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages, Yoram Zague et Lucas Hernandez sur les côtés, tandis que Senny Mayulu était titularisé au milieu.

En attaque, un trio inédit composé de Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Désiré Doué devait faire la différence. Sans surprise, Paris monopolisait le ballon dès les premières minutes, mais peinait à se montrer dangereux face au bloc défensif compact des Manceaux. Ces derniers tentaient d’exploiter les contres, sans succès. Il fallait attendre la 25e minute pour voir le PSG débloquer la situation.

Après une relance hasardeuse de la défense mancelle, Ramos intercepte et sert Désiré Doué, dont la frappe croisée ne laissait aucune chance au gardien (0-1). Une ouverture du score qui récompense la patience parisienne, malgré une entame globalement décevante en termes de rythme et de créativité.

Barcola fait la différence, Kimpembe de retour avec le Paris SG

Au retour des vestiaires, l’entraîneur du Mans, Patrick Videira, tente de motiver ses joueurs, convaincu qu’une surprise restait possible. Le Paris Saint-Germain, lui, procédait à des ajustements avec les entrées de Hakimi et Nuno Mendes. Malgré quelques incursions mancelles en contre, le match reste sous contrôle parisien.

L’entrée en jeu de Vitinha et Barcola à la 68e minute allait dynamiser la rencontre. Trois minutes plus tard, sur un ballon en profondeur de Nuno Mendes, Bradley Barcola accélère côté gauche, efface son vis-à-vis et bat le gardien d’une frappe puissante sous la barre (0-2, 71e). Paris prenait définitivement le large.

Le dernier fait marquant de la soirée était le retour tant attendu de Presnel Kimpembe, entré en jeu à la 81e minute après près d’un an d’absence. Le défenseur formé au club reprend le brassard de capitaine et, malgré un carton jaune rapide, célèbre un retour réussi. Sans briller, le PSG assure l’essentiel et poursuit son parcours en Coupe de France.