Mercato ASSE : Mathis Amougou déjà heureux à Chelsea, son premier message fort

L’ASSE a transféré Mathis Amougou à Chelsea dans les dernières heures du mercato d’hiver. Il se dit heureux de rejoindre les Blues à Londres. Toutefois, le milieu de terrain a laissé un message émouvant à son club formateur et aux supporters.

Mercato : Mathis Amougou heureux de rejoint Wesley Fofana à Chelsea en Premier League

L’ASSE n’a pas fait le poids face à Chelsea pour Mathis Amougou. Dès que le club londonien a sorti le chéquier, Kilmer Sports Ventures a cédé le jeune milieu de terrain. Il a signé un long contrat de huit saisons, allant jusqu’en juin 2033.

Selon les indiscrétions du site spécialisé, Transfermarkt, le club stéphanois a empoché 15 millions d’euros, hors bonus, sur le transfert du joueur de 19 ans.

C’est le troisième joueur transféré par l’AS Saint-Etienne en Premier League ces dernières années. Mathis Amougou suit les traces de William Saliba et Wesley Fofana, transférés respectivement à Arsenal (en juillet 2019) et Leicester City (en octobre 2020) contre respectivement 30 millions d’euros et 35 millions d’euros. La pépite stéphanoise rejoint même Fofana qui est désormais un joueur de Chelsea.

Dans ses premières impressions sur son transfert en Angleterre, Mathis Amougou n’a pas caché sa joie. « Je suis très heureux. C’est un honneur pour moi de signer pour un grand club comme Chelsea. Ils croient aux jeunes joueurs et le processus qu’ils ont mis en place pour nous développer est fantastique », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Amougou : « je n’oublierai jamais l’AS Saint-Etienne »

Le milieu formé à l’ASSE a ensuite adressé un message émouvant à l’ensemble du club stéphanois et à ses supporters.

« Merci l’AS Saint-Etienne. Quatre années magnifiques et des souvenirs pour la vie. Un grand merci à mes différents éducateurs et à toutes les personnes du Centre qui m’ont accompagné durant ma formation. Merci à mes coéquipiers pour tous les bons moments passés ensemble, et aux supporters pour leur passion et leur soutien. Une nouvelle étape commence pour moi, mais je n’oublierai rien des moments que j’ai vécus à l’ASSE. Bonne continuation au club et à tous ceux qui y travaillent au quotidien. Je vous souhaite le meilleur pour la suite ».

Mathis Amougou a été formé au centre sportif du club stéphanois entre 2021 et 2023. Devenu professionnel en avril 2023, il a porté les couleurs des Verts à 19 reprises, soit 17 fois en Ligue 1 cette saison, 1 fois en Ligue 2 et une fois en Coupe de France la saison dernière.