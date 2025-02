OL : Comportements inadmissibles à l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca prêt à sévir !

Nouvel entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca aurait décidé de remettre de l’ordre au sein de l’équipe lyonnaise, après plusieurs manquements et comportements non professionnels de certains joueurs, qui ont conduit à l’éviction de Pierre Sage.

OL : Pierre Sage victime du comportement de certains Lyonnais ?

Quelques jours après le départ de Pierre Sage de l’OL, des indiscrétions révèlent qu’il était un peu trop complaisant avec certains joueurs, ce qui aurait fragilisé le vestiaire lyonnais. Forts de leur affinité ou de la protection du technicien français, les soi-disant privilégiés ne semblaient plus faire les efforts nécessaires, ni à l’entraînement ni pendant les matchs, pour aider le collectif. Et cela s’est ressenti sur le terrain et dans les résultats de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison.

Une attitude peu professionnelle à laquelle le nouvel entraîneur Paulo Fonseca a décidé de mettre fin. Après la défaite des Gones contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome dimanche (3-2), il compte bien taper du poing sur la table pour remettre le vestiaire de l’OL au pas.

Olympique Lyonnais : Fonseca veut en finir avec le laxisme des joueurs privilégiés !

En d’autres termes, le technicien portugais ne tolérera pas les écarts de comportement et le confort dans lequel certains joueurs se sont installés. C’est en tout cas ce que croit savoir Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l’OL et consultant pour le site spécialisé Olympique et Lyonnais.

« On a toujours les mêmes maux. C’est la responsabilité des joueurs. Fonseca dit qu’ils vont travailler, mais ça veut dire qu’ils ne le faisaient pas avant ? Ils sont pourtant censés travailler tout le temps, car ce sont des joueurs professionnels, payés grassement pour ça », a-t-il critiqué sévèrement.

D’après le média spécialisé, Paulo Fonseca n’hésitera pas à mettre dehors les joueurs qui ont profité de la gentillesse de Pierre Sage pour déstabiliser le groupe lyonnais, ce qui aurait poussé John Textor à limoger l’entraîneur français.