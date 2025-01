Mercato OL : Les raisons profondes du limogeage de Pierre Sage

L’OL a limogé Pierre Sage et son staff, mardi. Le club devrait nommer Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur. Entre-temps, John Textor a tenu à justifier sa décision de se séparer du coach français.

Mercato : L’OL limoge Pierre Sage après une série de 5 matchs sans victoire

Dans son communiqué officialisant le départ de Pierre Sage et de son staff, l’OL a reconnu le bon travail accompli par le technicien de 45 ans à Lyon. « Ce choix sportif, qui intervient dans le contexte actuel, ne remet pas en question le formidable travail effectué depuis début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe », a souligné le club rhodanien.

Il faut tout de même rappeler que l’Olympique Lyonnais reste sur une série de cinq matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, soit précisément deux défaites et trois matchs nuls consécutifs.

John Textor : « Notre équipe joue relativement mal cette année, par rapport à son potentiel »

Revenant sur le départ de l’entraîneur, John Textor a justifié sa décision de se séparer de ce dernier. Il estime que l’équipe de l’OL « joue relativement mal cette année, par rapport à son potentiel ».

Selon le dirigeant américain, il faut un coach avec plus d’expérience, notamment internationale, à la tête des Gones. « Pierre Sage est devenu entraîneur récemment et l’OL est un grand club européen… Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d’expérience », a-t-il indiqué dans des propos confiés à l’AFP.

Cependant, John Textor a reconnu qu’avec le recul, Pierre Sage était « l’homme parfait pour apaiser les esprits dans un vestiaire déjà établi et gérer l’alchimie complexe de l’intégration de nouveaux joueurs ». C’est la raison pour laquelle il avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, l’été dernier.