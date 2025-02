Mercato ASSE : Les dessous du transfert manqué d’Ayman Kari à Saint-Etienne

L’ASSE tenait le remplaçant de Mathis Amougou, que le club a transféré à Chelsea dans les dernières minutes du mercato d’hiver, mais le transfert a échoué. Deux jours après la fermeture du marché, la raison de cet énième échec des Stéphanois est connue.

L’ASSE avait choisi Ayman Kari pour remplacer Mathis Amougou

Pour remplacer Mathis Amougou (19 ans), transféré à Chelsea le dernier jour du mercato hivernal, l’ASSE avait finalement jeté son dévolu sur Ayman Kari (20 ans). Le club stéphanois était parvenu à un accord avec le club de la capitale ainsi qu’avec le milieu de terrain de 20 ans. L’Équipe avait même annoncé une signature imminente et un contrat de trois ans et demi pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Mais la signature n’a plus été possible à la surprise générale !

Mercato : Le jeune milieu du PSG recalé à cause de son état physique !

Ce mercredi, Evect révèle la raison principale de l’échec du transfert d’Ayman Kari. Le média spécialisé confirme d’abord que le prétendu remplaçant de Mathis Amougou s’était bel et bien rendu de Paris à Saint-Etienne pour passer la visite médicale et remplir les dernières formalités avant de signer son contrat. Cependant, le test physique ne s’est pas avéré concluant.

D’après cette source, l’AS Saint-Etienne a constaté que le jeune Parisien « était hors de forme ». De ce fait, Eirik Horneland, l’entraineur de l’ASSE, ne pouvait pas avoir Ayman Kari à sa disposition immédiatement pour prendre la place d’Amougou. En d’autres termes, il serait indisponible pendant plusieurs semaines, à en croire En Vert Et Contre Tous.

Il est important de noter qu’Ayman Kari n’a jamais joué en Ligue 1 avec le PSG, mais il l’avait fait sous les couleurs du FC Lorient, grâce à un prêt d’une durée d’une saison et demie, de janvier 2023 à juin 2024.