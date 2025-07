Mercato ASSE : L’avis tranché de Honeland sur les recrues

L’ASSE ne compte pour l’instant que deux recrues estivales dans son équipe. Eirik Horneland livre son avis sur leur recrutement et apprécie leur profil respectif.

Mercato : Deux recrues à l’ASSE, au milieu et en défense

L’ASSE a lancé son mercato estival 2025 par le transfert définitif d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Les options d’achat assorties à leur prêt pendant le mercato hivernal ont été levées cet été. La direction stéphanoise a déboursé 2,5 M€ pour l’attaquant du FC Augsbourg, puis 1,2 M€ pour le défenseur central du Dinamo Zageb.

Kilmer Sports Ventures a recruté ensuite deux nouveaux joueurs. Mahmoud Jaber est arrivé du Maccabi Haïfa contre 2 M€, tandis que Lassana Traoré a été transféré du Dimbars FC du Sénégal. Ils ont directement intégré le groupe d’Eirik Honeland pour la préparation de la saison prochaine.

Horneland : « Nous avons de grandes attentes concernant Jaber et Traoré »

Après les deux premières semaines d’entraînement, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne se prononce sur l’arrivée du milieu israélien et du défenseur latéral gauche sénégalais. En tout cas, il espère qu’ils apporteront un plus à l’équipe reléguée en Ligue 2. « Nous avons de grandes attentes les concernant tous les deux », a déclaré le technicien norvégien au Chambon-sur-Lignon au micro d’Evect.

« Mahmoud Jaber, c’est un international israélien (13sélections). Il a fait une très bonne impression. Il a une bonne expérience avec le Maccabi Haïfa en championnat et en compétitions européennes. Il va nous apporter beaucoup. Il est très agressif notamment quand on n’a pas le ballon, et performe aussi quand on a la possession. C’est un garçon mûr, très solide sur le travail défensif », a décrit ensuite le coach de l’ASSE.

Concernant Lassana Traoré, il arrive pour compenser les départs de Pierre Cornud (transféré au Maccabi) et Léo Pétrot (en fin de contrat). Malgré son inexpérience dans un championnat professionnel, le défenseur de 18 ans bénéficie de la confiance d’Eirik Horneland.

« Traoré a déjà effectué des entraînements avec nous vers la fin de la saison passée. Entre ce qu’il avait montré en mars-avril jusqu’à maintenant, il a franchi de grandes étapes. Il est fort, agressif, il a un bon pied gauche. J’espère pouvoir compter sur lui dans le futur. Il a été bon à l’entraînement, il a beaucoup à offrir », a-t-il apprécié.