1/4 de finale CDMC : Al-Khelaïfi (PSG) prévient le Bayern

Sept mois après sa défaite en phase de groupes de la Ligue des Champions (0-1), le PSG retrouve le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs, ce samedi soir. Avant cette rencontre, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, a dévoilé les ambitions des Rouge et Bleu.

Al-Khelaïfi : Le PSG veut « entrer dans l’histoire de cette compétition »

Fraîchement sacré en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs ce samedi soir, sous le toit futuriste du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, aux États-Unis.

Après sa première étoile en Champions League, le PSG vise clairement le toit du monde dans cette première édition de la compétition organisée par la FIFA. À quelques heures de ce choc, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement confirmé l’ambition de son club avant le quart de finale contre le Champion de Bundesliga.

« Ça va, on est dans notre tournoi. On est concentrés sur notre quart de finale. C’est un match important. Tout le monde est motivé. C’est le premier Mondial des clubs, c’est une compétition pour le PSG. Nous voulons entrer dans l’histoire de cette compétition. C’est loin encore, car nous allons affronter une grande équipe. C’est un match difficile, c’est sûr, mais j’ai confiance en mes joueurs », a confié l’homme d’affaires qatari vendredi devant la presse.

Ousmane Dembélé et ses coéquipiers devront d’abord se défaire du Bayern Munich avant de possibles retrouvailles avec le Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne craint rien et affiche sa confiance en ses hommes.

« Je suis fier de mes joueurs. Je vois des soldats, des guerriers. On en a 23, 24… et même plus avec le coach, le staff, tout le monde. On est tous motivés pour cette compétition. L’objectif est clair : avancer match après match », a ajouté le patron de l’Association des Clubs Européens.