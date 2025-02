Angers SCO : un taulier défensif de retour face au RC Strasbourg en Coupe de France !

Bonne nouvelle pour Angers SCO avant son affrontement contre le RC Strasbourg en huitièmes de finale de la Coupe de France ! Le club angevin pourra compter sur le retour de Jacques Ekomié, latéral gauche international gabonais, qui revient de blessure.

Jacques Ekomié de retour pour affronter le RC Strasbourg

En conférence de presse d’avant-match, Alexandre Dujeux, entraîneur d’Angers SCO, a annoncé que Jacques Ekomié est désormais apte à jouer. Le défenseur de 21 ans a vécu une saison compliquée, marquée par une blessure au genou survenue dès la quatrième journée de Ligue 1. Avant cette interruption, il avait bien entamé l’exercice avec son club. Avec seulement neuf apparitions et 317 minutes de jeu, il a dû faire preuve de patience pour retrouver sa place dans le groupe.

Selon le dernier point médical effectué par Alexandre Dujeux, Jacques Ekomié est désormais disponible pour la rencontre face à Strasbourg. Toutefois, trois autres joueurs sont encore indisponibles :

« Jacques Ekomié est de retour. En revanche, Cédric Hountondji, Bamba Dieng et Sidiki Chérif ne sont pas encore opérationnels. C’est un match en semaine, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, entre les blessures et la gestion du temps de jeu de chacun. »

Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach Dujeux pour les 8èmes de finale de la @coupedefrance 🏆#RCSASCO ⏳ pic.twitter.com/22SpTqKnMv — Angers SCO (@AngersSCO) February 4, 2025

Abdoulaye Bamba vise la qualification

Présent aux côtés de son coach en conférence de presse, Abdoulaye Bamba s’attend à un match compliqué mais croit en les chances de qualification d’Angers SCO : « La Coupe de France est dans la continuité de notre saison. C’est une compétition importante, et nous prenons ce match très au sérieux. Nous avons prouvé face au Havre que nous étions capables de nous battre jusqu’à la dernière seconde. C’est un point positif, et nous allons tout donner pour aller plus loin. »

Enfin, Abdoulaye Bamba s’est exprimé sur son polyvalence défensive. Capable d’évoluer en tant que latéral ou défenseur central, il reste à la disposition de son entraîneur : « J’ai été formé au poste de latéral, mais je me sens aussi très bien en défense centrale. Le coach sait qu’il peut compter sur moi dans ces deux rôles. »