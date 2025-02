Mercato PSG : Layvin Kurzawa a enfin trouvé un nouveau point de chute

Après plusieurs mois sans club, Layvin Kurzawa va relancer sa carrière au Portugal. L’ancien latéral gauche du PSG va s’engager avec Boavista jusqu’à la fin de la saison.

Mercato PSG : Une longue attente avant un nouveau défi pour Layvin Kurzawa

Depuis son départ du Paris Saint-Germain l’été dernier, Layvin Kurzawa était à la recherche d’un nouveau projet. À 32 ans, l’ancien international français a exploré plusieurs pistes en Europe, notamment en Ligue 1 et en Premier League, sans qu’aucune n’aboutisse. Finalement, c’est au Portugal qu’il va poser ses valises.

Selon Foot Mercato, l’ancien Monégasque est attendu pour passer sa visite médicale ce jeudi avant de signer un contrat de six mois avec Boavista. Le club portugais, actuellement dernier de son championnat, espère que son expérience pourra l’aider à se maintenir en première division.

Une fin de parcours compliquée au PSG pour Kurzawa

Formé à Monaco, Layvin Kurzawa a rejoint le PSG en 2015 pour 25 millions d’euros. Ses premières saisons dans la capitale ont été prometteuses, mais les blessures et la concurrence ont progressivement freiné son ascension. Ces dernières années, il était devenu un joueur de complément, accumulant très peu de temps de jeu.

Après un prêt raté à Fulham en 2022-2023, où il n’a disputé que quelques rencontres, son contrat avec le PSG a pris fin en juin 2024 sans prolongation. Avec le club de la capitale, le natif de Fréjus a disputé un total de 155 matchs pour 14 buts marqués.

Un pari pour Boavista et un dernier challenge pour Kurzawa

En signant à Boavista, Kurzawa s’offre une dernière chance de relancer sa carrière au haut niveau. Le club portugais, propriété de Gérard Lopez, traverse une période difficile et espère que son arrivée apportera un plus à l’effectif. Pour l’ancien du Paris Saint-Germain, c’est l’occasion de retrouver du rythme et de prouver qu’il peut encore évoluer à un bon niveau.