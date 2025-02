Clasico PSG – OM : L’heure de la revanche pour Marseille, toutes les infos !

Le choc tant attendu entre le PSG et l’OM est désormais programmé. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé la date et l’heure de cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1.

PSG – OM : Une suprématie du Paris SG à domicile face à Marseille

Chaque saison, le Clasico entre le PSG et l’OM est l’un des matchs les plus suivis du championnat français. Cette édition ne fera pas exception, d’autant que Marseille cherchera à prendre sa revanche après la lourde défaite subie à l’aller (3-0). Lors de cette rencontre, les Parisiens avaient largement dominé, profitant notamment de l’expulsion rapide d’Amine Harit.

Depuis, l’OM a progressé sous les ordres de Roberto De Zerbi et espère cette fois rivaliser avec l’ogre parisien. Historiquement, Marseille peine à s’imposer au Parc des Princes. Depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011, les Phocéens n’ont remporté qu’un seul Clasico à Paris.

Ce succès remonte au 13 septembre 2020 (1-0), grâce à un but de Florian Thauvin dans un match marqué par cinq expulsions et une tension extrême. Depuis, le PSG a enchaîné les victoires face à son rival, notamment un large 4-0 lors du dernier affrontement au Parc en septembre 2023. Cette fois, l’Olympique de Marseille espère créer l’exploit et relancer la course au podium.

Un match à enjeu dans la course au titre

Après la débâcle subie au Vélodrome, l’OM et le Paris Saint-Germain se donnent désormais rendez-vous au Parc des Princes. Selon la programmation de la LFP, cette rencontre de la 26e journée de Ligue 1 aura lieu le dimanche 16 mars à 20h45 et sera diffusée sur DAZN. Actuellement leader du championnat, le PSG veut poursuivre sa domination et conforter son avance en tête du classement.

De son côté, l’OM, qui pointe à dix points de son adversaire, doit impérativement réaliser un bon résultat pour rester en course pour les places européennes. L’affiche promet du spectacle, avec un Parc des Princes bouillant et une tension qui atteindra son paroxysme. L’OM réussira-t-il enfin à renverser son éternel rival ? Réponse le 16 mars à 20h45 !