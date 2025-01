OM : Révélation surprise sur Roberto De Zerbi !

Roberto De Zerbi, après une arrivée inattendue à l’OM, s’affirme comme un entraîneur clé en Ligue 1. Pourtant, son parcours aurait pu prendre une toute autre direction, comme l’a révélé un proche de l’Italien.

OM : Roberto De Zerbi, un choix audacieux qui porte ses fruits

À l’été dernier, l’Olympique de Marseille était en quête d’un nouvel entraîneur après une saison décevante sans qualification européenne. Contre toute attente, le club phocéen s’est tourné vers Roberto De Zerbi, qui venait de se libérer de ses fonctions du côté de Brighton en Premier League. Un pari ambitieux, mais gagnant : sous sa houlette, l’OM est devenu le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Cette performance prouve que l’Italien de 45 ans a su s’adapter rapidement au championnat français. Malgré une élimination douloureuse en Coupe de France face au LOSC, les supporters marseillais saluent son travail, marqué par une philosophie de jeu offensive et un effectif revitalisé. Mais avant de poser ses valises à Marseille, De Zerbi aurait pu choisir une toute autre destination.

De Zerbi courtisé par les plus grands clubs

Les qualités de Roberto De Zerbi ne sont pas passées inaperçues. Selon plusieurs sources, l’entraîneur italien était dans le viseur de clubs prestigieux comme le Bayern Munich et Manchester United, tous deux à la recherche d’un technicien capable d’apporter un souffle nouveau. Cependant, un autre scénario aurait pu se dessiner : un retour en Italie, et plus précisément à Naples, un club cher à son cœur.

L’ancien entraineur de Brighton, a porté les couleurs napolitaines en tant que joueur entre 2006 et 2010, et son attachement à la ville ne fait aucun doute. Cristian Bucchi, ancien coéquipier et ami proche de De Zerbi, a récemment confié au micro de Radio Goal que le Napoli revient souvent dans leurs discussions.

« Roberto De Zerbi et moi sommes de très bons amis et il arrive très souvent que nous parlions aussi du Napoli, une équipe et un club qu’il apprécie beaucoup. Je lui ai demandé : « Roberto, pourquoi n’irais-tu pas entraîner Naples ? ». Il ne semblait pas très convaincu de cette hypothèse », a révélé Bucchi, aujourd’hui entraîneur d’Ascoli en Serie C.

Cette déclaration alimente les spéculations sur l’avenir de De Zerbi. Si son travail à Marseille continue d’impressionner, la perspective d’un retour en Italie pour diriger un club emblématique comme le Napoli reste une hypothèse séduisante. Pour l’heure, l’Italien semble pleinement concentré sur son aventure marseillaise.