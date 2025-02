Mercato LOSC : Le transfert d’Anis Hadj Moussa à Lille tombe à l’eau, les raisons !

Annoncé avec insistance sur les tablettes du LOSC pendant ce mercato hivernal, l’ailier de Feyenoord, Anis Hadj Moussa, n’a finalement pas rejoint Lille avant la fermeture du marché des transferts. Un revirement de situation dû au manque de respect du joueur envers le club nordiste.

Mercato LOSC : Les raisons de l’échec du transfert d’Anis Hadj Moussa à Lille dévoilées

Le nom de l’international algérien Anis Hadj Moussa a été évoqué pour un transfert à Lille pendant le mercato hivernal. Selon Africafoot, des discussions ont eu lieu entre les dirigeants du LOSC et ceux de Feyenoord avant la rencontre de Ligue des champions. Les deux équipes se sont affrontées lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, une rencontre qui s’est soldée par une victoire écrasante des Dogues (6-1).

Le LOSC et l’agent du joueur étaient tombés d’accord sur un transfert. Lille n’avait plus qu’à lever la clause libératoire d’environ 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international algérien. Seulement voilà, Hadj Moussa est devenu injoignable du jour au lendemain. Il n’a plus répondu aux appels et aux messages des dirigeants lillois. Un silence que ces derniers ont pris comme un manque de respect. Les dirigeants nordistes ont mis un terme aux négociations.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, la valeur marchande d’Anis Hadj Moussa est estimée à 12 millions d’euros. Cette saison, l’Algérien a déjà disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues avec son club et a inscrit 6 buts.