Stade Rennais : Le point sur le groupe du SRFC avant le choc face à l’ASSE

Les voyants du Stade Rennais sont au vert avant la rencontre face à l’AS Saint-Étienne. Le technicien du SRFC, Habib Beye, pourra compter sur presque tous ses hommes forts.

Stade Rennais : Habib Beye obtient plusieurs renforts au SRFC avant l’ASSE

Le Stade Rennais est en déplacement au stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne, ce samedi, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Le SRFC veut enchaîner avec la victoire après son succès face au RC Strasbourg (1-0) le week-end dernier.

En conférence de presse ce jeudi 6 février 2025, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a fait le point sur son effectif. Le milieu de terrain ivoirien, Seko Fofana, sera de retour sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Touché aux ischio-jambiers, l’ancien Lensois avait manqué le match contre le RC Strasbourg au Roazhon Park dimanche dernier.

Azor Matusiwa, également forfait face aux Alsaciens, ne s’est pas entraîné ce jeudi matin, de même qu’Anthony Rouault, absent de l’entraînement collectif ce jeudi matin. Le premier est attaqué par un virus tandis que le second a pris un coup à l’entraînement et ils sont tous les deux incertains.

Habib Beye devra se passer du défenseur néerlandais, Hans Hateboer, suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Les blessés de longue date, Alemdar et Alidu Seidu, ne sont pas encore opérationnels.

Les six joueurs arrivés à Rennes lors du mercato hivernal (Anthony Rouault, Mousa Al-Tamari, Kazeem Olaigbe, Ayanda Sishuba, Jérémy Jacquet en retour de prêt et Ismaël Koné) sont tous qualifiés pour le match. Le Stade Rennais pointe actuellement à la 15e place au classement et devra retrousser ses manches pour rafler des points en cette seconde partie de saison.