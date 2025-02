Mercato ASSE : La vérité derrière le départ surprise de Mathis Amougou

Les supporters de l’ASSE espéraient voir Mathis Amougou s’inscrire dans la durée avec Saint-Etienne, mais le milieu de terrain de 19 ans a finalement pris son envol cet hiver vers Chelsea. Une issue qui, en interne, semblait inéluctable face aux ambitions du joueur et aux contraintes du club.

ASSE : L’AS Saint-Etienne contrainte de vendre Mathis Amougou

Mathis Amougou était l’un des joyaux de la formation stéphanoise. Lancé en Ligue 1, il s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’effectif grâce à sa vision du jeu, sa régularité et son aisance technique. À seulement 19 ans, son potentiel ne faisait aucun doute et son ascension fulgurante attirait déjà les regards des grands clubs européens.

Pourtant, malgré son importance pour l’ASSE, son avenir dans le Forez était loin d’être garanti. Sous contrat jusqu’en 2026, Amougou et ses représentants avaient entamé des discussions avec l’AS Saint-Etienne dès l’été dernier pour envisager une prolongation. Mais rapidement, les dirigeants ont compris que la tâche s’annonçait compliquée.

Mathis Amougou et son entourage rêvaient d’un départ vers un club de standing européen, un cap que Saint-Étienne ne pouvait lui offrir. Face à cette situation, le club n’avait plus qu’une seule option viable : le vendre dès cet hiver pour éviter une perte de valeur et récupérer une indemnité conséquente.

Chelsea, un choix logique pour Amougou

Malgré le soutien financier du Kilmer Group, l’ASSE ne pouvait rivaliser avec les opportunités offertes à Mathis Amougou. Chelsea, en quête de jeunes talents pour son projet à long terme, lui a offert une place dans son effectif et une exposition immédiate au plus haut niveau. Une proposition qui a convaincu le milieu stéphanois, désireux de franchir un palier sans attendre.

Le départ de Mathis Amougou est un coup dur pour le club stéphanois, qui perd l’un de ses plus grands espoirs. Mais dans un contexte où le club lutte encore pour retrouver de la stabilité, les dirigeants ont préféré sécuriser un transfert lucratif plutôt que de risquer un départ libre ou à moindre coût dans les mois à venir. Reste à voir comment Saint-Étienne réinvestira cette somme pour compenser cette perte et renforcer son effectif.